80歲凌峰走過三段婚姻 鬆口上段失敗內幕「她聰明所以跑了」

凌峰難得鬆口談及與前妻的關係。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深藝人凌峰今（15日）與紀寶如、向娃、林沖及林松義一同出席「2025同享健康有限公司&中華基督教合一宣教協會愛心捐贈記者會」，談到感情話題時，難得鬆口談及與前妻的關係，強調離婚後依然保持風度與尊重，展現成熟男人的態度。

凌峰難得鬆口談及與前妻的關係。（記者陳奕全攝）

凌峰難得鬆口談及與前妻的關係。（記者陳奕全攝）

80歲的凌峰擁有過三段婚姻，面對媒體提問是否仍與上一任妻子賀小姐還有聯繫？凌峰先是幽默回應：「你看起來很可愛，問起來卻讓我難過。」語氣一轉，表情嚴肅地表示：「男人就算離婚，也要保持風範，畢竟一起生活過，離婚從來不是一個人的問題。」

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凌峰難得鬆口談及與前妻的關係。（記者陳奕全攝）

凌峰坦言這段婚姻的結束主要是自己的問題，「她聰明，所以跑了，是我當老公的不行。」儘管感情走到盡頭，他仍感謝前妻為自己生下可愛的孩子，並透露至今仍與對方保持聯絡，兩人關係友好。

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