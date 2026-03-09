懶人翻身 命理專家點名4生肖財運開外掛

2026丙午年有4生肖穩定中，悄悄發財。（資料照，記者陳梅英攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年財運落在誰身上？命理專家姚本軍指出，只要掌握天福星特性，自然能夠輕鬆讓財運上升，他也點名4生肖，2026丙午年賺錢不必那麼費力。姚本軍指出：「紫微斗數中，天福並不是一顆要求人『多做多得』的星曜，而是一種被環境善待、被命運放行的狀態」。簡而言之，2026年天福星的財運多靠「站在一個剛剛好的位置上，自然被接住」。姚本軍也提醒，2026年的財運重點不是偏財或者爆發式收入，善用天福星特性，接受環境與機會的安排，就能按部就班，財運自然來。

☆生肖鼠

屬鼠的人財運將直接反映在自身狀態與選擇上，受到天福星照拂，這一年特別受到眷顧，金錢決策、合作條件、資源分配都有貴人幫忙鋪路。雖然不是財運大爆發，但日常事務會變得順利，金錢與利益也不會被剝奪。

☆生肖猴

屬猴的人將透過事業平台與職務角色展現才華並替自己帶來財運。工作環境中容易遇到善意安排，被放到正確的位置，有大展身手的機會。另外，長官或制度能讓屬猴的人收入條件優於原本預期，穩定中求成長。

☆生肖羊

屬羊的人財運來自人際關係，尤其是2026年，特別容易因為人際關係獲得合作分潤、共同投資機會或者接觸到從來不會觸碰的新領域。只要保持真誠與信任，天福星自然會將財富送到身邊。

☆生肖龍

屬龍的人在丙午年特別適合進行財務結構優化，避免追求刺激，因為財運來自穩定與規律。按部就班、順勢而為的人可以增加收入並強化長期資產。

民俗說法，僅供參考

