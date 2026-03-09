日媒追不到大谷翔平崩潰 採訪門檻超高原因曝光

大谷翔平與日本媒體保持距離。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕隨著世界棒球經典賽（WBC）開打，日本隊大谷翔平一出現，話題自動引爆，外界甚至形容，本屆賽事幾乎變成「大谷翔平祭典」，各大媒體每天追著他的動態跑。

然而據日媒《smart-flash》報導，不少記者私下苦笑說：「其實很多想做的專題，根本做不了。」

大谷與日本媒體保持距離，早在他效力北海道日本火腿時就埋下伏筆。

當年他以選秀第一指名加入球隊、入住宿舍時，電視台主播幾乎全到場採訪。據球團前職員回憶，現場提問接連不斷，氣氛熱烈，剛進職棒的大谷顯得有些不知所措，後來轉戰美國職棒後，他的知名度更是暴增，媒體關注程度加倍放大。

真正讓情況變得敏感的，是有日本電視台曾在報導附近發生的社會案件時，把大谷住家的位置拍進畫面播出。當時他已經與妻子田中真美子結婚，因此對這件事相當不滿。

據傳他之後幾乎把該電視台列為「拒絕採訪名單」，即使後來表面上解禁，關係仍顯得微妙。

另外在2023年WBC開打期間，日媒幾乎對大谷進行「全天候追蹤式報導」，從返國到訓練都被拍攝。

這次他的團隊明顯改變策略，大幅降低採訪機會；據知，今年能正式訪問大谷的機會只剩球隊集訓第一天的媒體日，與隊友鈴木誠也的聯合記者會，之後即使媒體想追加訪問，也幾乎沒有機會。

有趣的是，由於今年日本賽事轉播權被Netflix獨家取得，傳統電視台無法直播，因此電視台只能製作專題節目或新聞報導，若是又採訪不到大谷，內容就更加難做，加上大谷現在背後牽動大量贊助與廣告，一旦惹怒他，可能影響品牌合作，因此各家媒體都格外小心。

相關人士透露，大谷團隊現在對曝光非常謹慎，甚至曾有企業主動提供包機協助他返日，但團隊直接婉拒，表示「可以自己安排」；據說該趟包機費用高達三、四千萬日幣（台幣近800萬元），讓提議方當場嚇得臉色發白。

