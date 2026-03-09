自由電子報
娛樂 最新消息

韓國棒球巨星差很大 李政厚代言精品、柳賢振代言食品

在大聯盟站穩腳根的韓國球星李政厚，比賽總是帶著梵克雅寶的幸運草項鍊。（資料照，記者陳志曲攝）在大聯盟站穩腳根的韓國球星李政厚，比賽總是帶著梵克雅寶的幸運草項鍊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國棒球巨星在國際賽場發光發熱，場下的商業價值更是天差地遠！2026年，在大聯盟站穩腳跟的「風之孫」李政厚，憑藉著模特兒等級的身材與憂鬱眼神，徹底席捲精品界；而老大哥「柳左投」柳賢振則發揮強大的親和力，成為韓國食品業最愛的超級推銷員。

「風之孫」李政厚是瑞士腕錶品牌TAG Heuer代言人。（TAG Heuer提供）「風之孫」李政厚是瑞士腕錶品牌TAG Heuer代言人。（TAG Heuer提供）

李政厚：精品界的「西裝暴徒」

李政厚自加盟舊金山巨人隊後，商業身價呈噴射狀成長。他那不輸韓星的精緻臉龐，讓他成為腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）與時尚品牌Ralph Lauren寵兒。無論是在時尚雜誌封面展現雅痞風格，還是穿著Adidas全球限量裝備，李政厚代表的是一種「高質感、國際化」的運動精品人設，韓媒也形容，他不僅是球場上的明星，更是品牌眼中的「新一代運動型男代表」。

「怪物左投」柳賢振帶言的大多是食品，形象親切，深入人心。（翻攝自YouTube）「怪物左投」柳賢振帶言的大多是食品，形象親切，深入人心。（翻攝自YouTube）

柳賢振：餐桌上的「怪物左投」

被稱為「怪物左投」的 柳賢振，代言路線則走向親民，代言多集中在食品、飲料與生活品牌，像是泡麵、零食或健康食品等，形象貼近家庭與日常生活。柳賢振那憨厚、可靠的形象，讓他成為「國民食品」的代名詞。最經典的莫過於代言多年的農心辛拉麵，他在廣告中大口吃麵的模樣深入人心；此外，從炸雞、機能飲料到各類加工食品，只要印上柳賢振的臉，就是「美味與份量」的保證，深受全韓國家庭主婦與大叔們的喜愛。

有網友戲稱柳賢振是「餐桌上的怪物左投」。（資料照，記者陳志曲攝）有網友戲稱柳賢振是「餐桌上的怪物左投」。（資料照，記者陳志曲攝）

