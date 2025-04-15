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米可白賞巴掌全靠「他」指點 劉至翰求：來真的

米可白賞巴掌全靠「他」指點 劉至翰求：來真的米可白（右）在《好運來》狂練巴掌功，坦言和劉至翰對打戲有壓力。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊八點檔《好運來》攝影棚，其中飾演勝男的謝瓊煖自爆近來「躺著賺」最輕鬆，原來角色因病臥床，讓她得以享受難得的「休息」時光。謝瓊煖笑稱：「不用背台詞、只要好好躺著，簡直是天堂，唯一要擔心的，就是睡到打呼！」這番「誠實」發言，逗樂現場所有人。

米可白賞巴掌全靠「他」指點 劉至翰求：來真的謝瓊煖開心自爆近來在《好運來》「躺著賺」最輕鬆。（民視提供）

給人溫柔形象的米可白這次在《好運來》中卻要化身「巴掌女王」，替家人教訓假哥哥，她透露為了打劉至翰巴掌，讓她緊張不已，因她不擅長假裝打巴掌，幸好經過藍葦華親自指導，傳授「逼真又不傷人」的打巴掌技巧。藍葦華在旁補充：「劉至翰很耐打，希望米可白真打，才能讓情緒更到位。」米可白也表示自己若是被打也希望來真的，所以會視情況調整力道。

米可白賞巴掌全靠「他」指點 劉至翰求：來真的勇兔（左二）虧傅子純是民視一哥，台詞難的還有小抄。（民視提供）

相較於米可白的「武打戲」，傅子純則是被「文戲」考倒，他哀嚎劇中大魔王的台詞，竟是法式餐廳的菜單，而且還要講法文，讓他直呼頭痛，一旁的勇兔不忘虧他：「果然是民視一哥，難得的超難台詞，還有小抄！」不過，勇兔也沒得意多久，馬上就嘗到苦頭。她在劇中要說「我男朋友在這裡」，卻口誤說成「我的男僕在這裡」，瞬間讓現場歪樓，笑聲不斷。

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