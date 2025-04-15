恭喜！王心凌雙喜臨門 新身分曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌再度傳來雙喜臨門的好消息，不僅《SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》創下佳績、橫掃國際設計獎項；同時也宣布成為經典MMORPG《魔力寶貝：復興》的全新代言人，展現橫跨音樂與娛樂領域的超強吸引力。

王心凌全新代言曝光。（《魔力寶貝：復興》提供）

自2023年9月起，王心凌以《Sugar High世界巡迴演唱會》開啟甜蜜征途，首站於台北小巨蛋吸引超過2.2萬人參與，門票開賣即秒殺，也屢次成為網路聲量最想看的演唱會前三強。2024年起，演唱會全面進化為《SUGAR HIGH 2.0》，無論是〈Bite Back〉從天而降的震撼開場，〈愛你〉的全場大合唱，或是〈那年夏天寧靜的海〉用雷射和燈光打出的飄浮海洋，每一幕名場面都讓歌迷難以忘懷。

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這場巡演也獲得設計界的國際肯定。在2025年MUSE設計獎中，《SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會》一舉拿下四項大獎，包括最高榮譽「年度最佳設計大獎（Best of the Year）」，以及鉑金獎、金獎與銀獎，囊括各大設計組別的頂尖榮譽，為華語演唱會寫下全新里程碑。

王心凌全新代言曝光。（《魔力寶貝：復興》提供）

雖然演唱會行程異常忙碌，但王心凌對自己的管理始終要求嚴格。她經常在巡演城市剛結束演出、返抵台北的隔天，就馬上前往健身教室報到。對於體能與身材的維持毫不鬆懈，也展現出她對職業態度的高度自律，讓她在高強度的巡演過程中依舊展現穩定的舞台表現與完美狀態。

王心凌全新代言曝光。（《魔力寶貝：復興》提供）

除了演唱會屢創佳績，王心凌近日也宣布出任經典遊戲IP《魔力寶貝：復興》的台港澳代言人，這也是她在音樂以外，最具代表性的一次跨界合作。以甜美形象、親和力十足的性格，加上精準掌握角色精神的演繹力，王心凌在TVCF拍攝現場展現專業又自然的遊戲風格，不論是COSPLAY造型或是與萌寵角色「水藍鼠」的互動，都令粉絲驚喜連連。

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