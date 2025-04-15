川普愛吃速食喝可樂 健檢報告出爐

美國總統川普將在6月14日過79歲生日。（路透）



〔記者林南谷／台北報導〕常上電視健康節目暢談醫療保健的基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘，14日在臉書分享川普總統健檢報告，發現川普有肥胖、高血脂、大腸憩室、大腸息肉、白內障（已手術）等問題，每日有服用兩種降膽固醇藥和阿司匹林預防心血管疾病。錢政弘最後表示：「看起來川普總統的精神是正常的，我覺得比較不正常的應該會是散戶。」

川普身高190公分，體重101公斤，BMI是30，錢政弘直呼這算是肥胖，過往《紐約時報》曾報導，川普一天可以喝12罐可樂，他分析以川普78歲年紀有高血脂、大腸憩室和大腸息肉並不意外，這些問題都和飲食習慣，長期愛吃速食、像漢堡、薯條和健怡可樂有關。

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但令錢政弘訝異的是，川普腹部超音波檢查是正常，肝功能也正常（AST 28 ，ALT 41 ），居然沒有脂肪肝，他分析：「依照美國流行病學的調查，BMI大於30以上的肥胖成年人，75%有脂肪肝，55%有高血糖，兩者皆沒有的僅佔12%，川普不但沒脂肪肝，連血糖也正常（糖化血色素5.2 ，空腹血糖89.7），實屬少見，難用常理解釋。」

發文中，錢政弘分享看完川普健檢報告後的5個結論：

一、可以用2種降血脂藥控制高膽固醇（川普在2020年後才加上第二種降血脂藥），對於血脂控制不好的病患不要抗拒多吃藥，該吃藥還是要吃！

二、降血脂藥不一定會造成肝功能異常，川普的肝功能就很正常。

三、有大腸憩室、大腸息肉患者需三年後再追蹤檢查（白宮的醫師如此建議）。

四、肥胖的人應該積極減重，川普這5年瘦了9公斤，這對於控制血糖和消除脂肪肝都有正面幫助。

五、川普有打肺炎鏈球菌疫苗和帶狀皰疹疫苗，建議有三高或工作生活壓力大的人，可以打帶狀皰疹疫苗。

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