（獨家專訪）奧莉維亞親曝乳癌術後狀態 坦言拍親密戲感到不安

亞曼達皮特（左起）、喬漢姆、奧莉維亞曼恩日前出席影集《掩耳盜鄰》紐約首映會。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕影集《掩耳盜鄰》於Apple TV+ 全球上線後立刻登上排行冠軍，曾演出《2012》、《再見鍾情》的亞曼達皮特在劇中飾演喬漢姆的前妻，並首度和奧莉維亞曼恩合作。她對於奧莉維亞公開罹癌後展現的勇氣與脆弱非常敬佩，「她願意站出來，並且在自己經歷這一切、試著適應變化的同時，利用這個過程去幫助其他人。」

亞曼達形容，奧莉維亞的內心世界非常豐富，「她充滿對生命的熱情，總是想在演出當下給予自己的一切，讓人感覺她一直都是這樣的人，非常真誠。」至於身兼監製的喬漢姆，她大讚他很在乎整個劇組，「從最底層到最上層的人他都關心，我覺得他很注重團隊合作，尤其他是如此成功，這相當值得肯定。」

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亞曼達皮特（左）在影集《掩耳盜鄰》飾演喬漢姆的前妻。（Apple TV+ 提供）

奧莉維亞有了同劇演員們的支持相當感動，但儘管如此，她透露仍需克服不少身體與心理挑戰，尤其面對和喬漢姆的親密戲讓她非常緊張，「因為我身上有很多疤痕，有些是穿著衣服也能看得到。」最後在親密指導的協助和大量的內心掙扎後，她成功完成了這些演出，「我確實感到不安，但每拍一次，我就感覺好一點。」

但奧莉維亞直說自己相當明白這些鏡頭對於角色的情感推進非常重要，「她從他身上渴望得到的，遠比他願意給的還要多，而他們唯一的連結就是透過『性』，我很希望這點被展現出來，要它們帶有感官衝擊、強烈情感，因此我毫不保留。」《掩耳盜鄰》已於Apple TV+ 全球上線，新集數將在每週五上架。

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