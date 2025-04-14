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台灣電影《左撇子女孩》入選坎城影評人週！蔡淑臻興奮回應了

蔡淑臻主演的《左撇子女孩》在2022年殺青。（翻攝自葉子綺臉書）蔡淑臻主演的《左撇子女孩》在2022年殺青。（翻攝自葉子綺臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由鄒時擎執導、奧斯卡導演西恩貝克共同編劇、剪輯的電影《左撇子女孩》入選2025年坎城影展平行單元「國際影評人週」，女主角蔡淑臻稍早透過經紀人回應：「我好興奮，如果可以去坎城就太棒了。」

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繼去年裔美籍導演王凱民執導首部劇情長片《蟲》入選坎城影展平行單元「國際影評人週」之後，今年則是旅美多年的台灣製片鄒時擎執導的《左撇子女孩》獲得青睞，電影在2022年於台北開拍，蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛及葉子綺主演，故事講述蔡淑臻飾演的母親帶著兩個女兒從鄉下重返台北生活，在熱鬧夜市擺攤謀生，3人在適應城市的生活步調的同時，一邊賺錢維持生計、一邊維繫家庭的團結，不過在觀念傳統的爺爺告誡左撇子的小女兒「不准用那隻惡魔的手」之後，關於三代人的家庭秘密卻浮上檯面。

《左撇子女孩》入選2025年坎城影展平行單元「國際影評人週」。（翻攝自La Semaine de la Critique of Festival de Cannes）《左撇子女孩》入選2025年坎城影展平行單元「國際影評人週」。（翻攝自La Semaine de la Critique of Festival de Cannes）

鄒時擎與今年以《艾諾拉》拿下奧斯卡最佳影片、導演、原著劇本、剪輯的西恩貝克是多年的工作夥伴，兩人自2004年就開始合作，曾合作過《外賣》（Take Out）、《小明星》、《夜晚還年輕》《歡迎光臨奇幻城堡》等電影，兩人在紐約新學院認識的，因為對電影的興趣類似，因此謀生了一同拍攝電影的想法。

根據《deadline》報導，國際影評人週藝術總監艾娃卡昂（Ava Cahen）認為，《左撇子女孩》讓人聯想起《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》，因為它捕捉現實的方式帶有一種奇幻感，或者至少是一種對奇妙世界的渴望。艾娃卡昂也大讚電影剪輯非常出色，導演手法很強烈，節奏緊湊，甚至有點瘋狂。

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