勇奪全球上映新片冠軍 《復仇反擊戰》首週吸金3220萬美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影帝雷米馬利克監製、主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，上週末（4月11至13日）成為全球上映新片中表現最亮眼的一部，於52個上映國家及地區進帳1720萬美金（約台幣5.55億元），北美開片票房則為1500萬美金（約台幣4.84億元），全球首週合計開出高於預期的3220萬美金（約台幣10.4億元），表現不俗。

由奧斯卡影帝雷米馬利克監製、主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，上週末拿下全球上映新片冠軍。（二十世紀影業提供）

雷米在片中飾演平凡的中情局解碼員「查理」，因失去愛妻展開跨國復仇。首度擔任監製的他表示，作為演員一直希望自己既能果斷，又能與人充分合作，「身兼製片的身份，讓我擁有更多參與空間，不只是在我自己的角色上，也能對整個團隊的表演有所貢獻。」

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提到此次演出，雷米坦言，詮釋因痛失所愛而踏上復仇之路的角色，是一次情感上非常貼近人性的挑戰，「我們都經歷過某種程度的失落。我不是在尋求戲劇療癒，但那種絕望感是可以觸及的，相信觀眾都能理解角色在情感上的感受。」《復仇反擊戰》持續在台上映中。

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