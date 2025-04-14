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逛成人展被熊熊問「哪個你的菜？」 尪神回應網笑翻：懂生存

熊熊跟老公一起逛成人展。（翻攝自IG）熊熊跟老公一起逛成人展。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「熊熊」卓毓彤以天使臉孔及魔鬼身材走紅，2023年閃嫁給大5歲的老公Mars，隔年迎來寶貝女兒，不時在社群上分享家庭生活。今（14）凌晨，她在IG上傳與老公一起逛成人展的影片，過程中老公的反應不禁讓網友驚呼，「真的很懂生存」。

熊熊在IG上傳短片透露，這次參加成人展是送給老公的福利，同時也是自己的初體驗，興奮心情難掩的她直呼：「我自己也很喜歡看美女！」但一旁的老公卻表現得十分淡定。當熊熊看著牆上女優們的照片問老公：「哪一個是你的菜？」並強調不會因此生氣，沒想到老公竟回都不好看，她繼續追問：「硬選一個？」，對方則順勢神回：「就硬不起來怎麼選」，讓熊熊當場笑翻。

整場活動中，熊熊玩得相當投入，反倒是老公從頭到尾保持淡定，甚至一度神情放空，讓熊熊忍不住笑說：「我玩得比哥哥還開心，老公說他全部不認識」。夫妻倆的搞笑互動曝光後，立即吸引大批網友討論，「哥哥很懂生存」、「邏輯正確的男性都不會找自己麻煩」、「哥哥那句又硬不起來怎麼選，直接戳中笑點」。

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