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娛樂 音樂

宇珊揪寶兒搭露營車出遊 鬆口Popu Lady合體計畫

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇珊花500萬買了「珊珊號」露營車，也跨界當起YouTuber，開設全新節目《與珊同行 露營車新生活》，首集邀來Popu Lady夥伴寶兒上車同遊，回憶起過往團員們朝夕相處的打拚情感，忍不住落淚。

宇珊（左）邀請寶兒一起搭露營車出遊，享受愜意生活。（與珊同行提供）宇珊（左）邀請寶兒一起搭露營車出遊，享受愜意生活。（與珊同行提供）

寶兒隨宇珊前往白沙屯拱天宮媽祖廟拜拜，還去台中高美濕地踏青、看夕陽，宇珊許下心願：「最大心願就是把5人集合起來上節目，但怕我們會太瘋，等節目成熟一點再來邀請。」

宇珊花大錢買下露營車，也開設頻道分享輕鬆時光。（與珊同行提供）宇珊花大錢買下露營車，也開設頻道分享輕鬆時光。（與珊同行提供）

至於Popu Lady何時有機會合體演出？宇珊樂見其成：「Threads上面一直被熱烈提起，很多網友說小時候會跳我們的歌，現在我們各自有家庭要照顧、有不同工作，希望有機會可以推出單曲、或是在成軍週年見面會合體，感覺很棒！」

宇珊（左）和寶兒出遊，一起看夕陽。（與珊同行提供）宇珊（左）和寶兒出遊，一起看夕陽。（與珊同行提供）

宇珊（右）和寶兒一起去媽祖廟拜拜。（與珊同行提供）宇珊（右）和寶兒一起去媽祖廟拜拜。（與珊同行提供）

另外宇珊也分享Popu Lady團員近況：「洪詩現在有幸福家庭、寶貝女兒，祝他們全家開心健康；恭喜大元成為新手人妻，日前聚餐聊了結婚後的心情，恭喜她！寶兒我佩服她體力這麼好，不畏風吹日曬雨淋為球隊（富邦悍將）應援，有時候很心疼，她絕對是球場亮眼一顆星。庭瑄專注過私下生活，她過得很好。」

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