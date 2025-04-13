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才成為寶可夢大使 林宥嘉驚吐：不一定真能活到那個時候

林宥嘉一頭銀白頭髮造型曝光，也宣布將陸續推出新歌。（翻攝自臉書）林宥嘉一頭銀白頭髮造型曝光，也宣布將陸續推出新歌。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕37歲的林宥嘉，日前才剛宣布為電視動畫《寶可夢地平線》系列獻唱，今（13日）晚又驚喜公布好消息。

林宥嘉突然在社群公布全新造型，一頭銀白髮模樣，意外讓網友聯想到范曉萱，林宥嘉則談到：「榮幸成為寶可夢全新的中文主題曲大使，歌曲《捉夢大師》已經聽得見。」

接著林宥嘉驚喜宣布：「明天晚上開始，就要正式開啟我第七張專輯的旅程，每個禮拜給出一首歌，連續五個禮拜的時間如下：4/14 24:00第1首歌上線；4/21 24:00第2首歌上線；4/28 24:00第3首歌上線；5/5 24:00第4首歌上線；5/13 20:00第5首歌完整MV上線。」

一口氣公布多首新歌上線時程，也讓歌迷很期待，林宥嘉充滿感觸說：「其實沒有人能自信地說，明年我要執行什麼計劃，或是去哪裡做個生意。因為我們並不一定真的能活到那個時候。如果計劃真的能如期開始努力了，那只說明了，你很幸運。目前為止我很幸運。這張專輯就從明天開始，直到7月底，希望你們都在。」也預告明天就能聽到他第七張專輯的第一首歌《一個失魂落魄的拳擊手》。

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