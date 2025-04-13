文英阿姨「蛇」出來！ 陳玉勳感覺她還活著：想再被罵死囝仔

陳玉勳今天出席金馬奇幻影展，分享《熱帶魚》的拍攝趣事。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由陳玉勳執導的電影《熱帶魚》適逢上映30週年，將在金馬奇幻影展上放映，恰好今年是蛇年，文英在片中化身「巨蛇娘娘」的畫面在網路上瘋傳，陳玉勳笑說文英天不怕地不怕，誰都敢罵，就是怕蛇，嚇到衝出梳化間罵他：「死囝仔！」如今文英已經過世，他遺憾的說「好想有人罵我死囝仔」。

陳玉勳今天（13日）受訪，透露去年就在思考《熱帶魚》30週年，希望有些慶祝活動，讓觀眾再看一次，也盼能在戶外放映，「十幾年台北電影節也有在戶外放過《熱帶魚》，很熱鬧欸，上千人在看，反應很好很開心，這部電影現在捐給國家了嘛，國影中心可以在大公園放，我會出席。」他更進一步提到，電影當初也賣到日本，「那時候聽說20、30年前這部片也有在日本巡迴，日本非常多人看過。」

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陳玉勳回憶起與文英阿姨的往事，表示非常想念她。（記者王文麟攝）

文英阿姨在《熱帶魚》中演出的「巨蛇娘娘」令人相當懷念。（金馬執委會提供）

今年是蛇年，文英扮演「巨蛇娘娘」的片段勾起許多人的回憶，但其實文英戲外是非常怕蛇的，陳玉勳笑說，「這是個意外，我們根本不知道文英阿姨怕蛇」，他還原當時經過，因為文英是個大近視，所以造型師在她頭上綁上塑膠蛇時，文英根本沒看清楚，等到發現滿頭是蛇時，在梳化間慘叫。陳玉勳回憶起：「文英阿姨衝出來打我，她整個臉青筍筍，一直打我說死囝仔，還跑去吐！」陳玉勳說他第一次看到文英這麼害怕，直呼當天真的非常好笑且荒謬。

文英過世已經16年，陳玉勳被問到是「文英活派」還是「文英死派」？他認真的說：「我覺得他們還活著，我有時候拍戲會向文英阿姨祈禱，前一天晚上說阿姨妳要保佑我會很順利，真的就很順利。」陳玉勳坦言非常想念文英，有她在一切都會很棒，現在無助的時候都不知道要找誰，「我從《母雞帶小鴨》就開始拍她，對她實在非常熟悉，我後來寫劇本，《熱帶魚》我都照她可能會講的話下去寫。」例如「看你老母」就是陳玉勳寫的劇本，「愛你去死」文英的即興。

陳玉勳回憶起與文英阿姨的往事，表示非常想念她。（記者王文麟攝）

被問到文英接班人，陳玉勳認為八點檔演員超級厲害，苗可麗、潘麗麗、林美秀、柯淑勤等女星都非常強，而台灣30至40代的小生則是超強，像是F4、張震、張孝全、楊祐寧、邱澤等人，直呼「站出來完全打死整個亞洲，長得都是一表人才，可惜劇本不夠好，否則這麼多演員不會輸韓國、香港」。陳玉勳稱吳慷仁也在這一行列當中，只是「跟他們比起來算不帥」。新生代有柯震東、劉冠廷及許光漢等人，也十分不錯，遺憾女生弱了，幽默稱「有一百個王淨」，女生人才應該再多一點。

陳玉勳執導的電影《大濛》預計在年底上映，今年也會報名金馬獎。他大讚每位演員包括柯煒林、方郁婷、9m88及曾敬驊都很強，都足以入圍，尤其方郁婷簡直是天才，「我每天拍到方郁婷，都心想她真的是天才，每天都感謝她爸媽！」《大濛》故事背景在1970年代，製作困難，成本大壓力也大，陳玉勳呼籲大家不要步入他的後塵，建議大家預算控制小一點，不會賠錢也能賺點小錢。

陳玉勳有感而發，稱現在這個串流平台的時代，連他自己都在平台上追劇，年輕人主動進電影院的少了，他笑說不如把焦點放在「壯世代」，「我常覺得現在拍電影不要追逐年輕人，因為年輕人不太進電影院，且永遠追不上他們，反過來因為（專注）年長的市場，有錢跟朋友聯絡，喝咖啡聊天，像我兒子念大學每天忙得要死，不然就是看演唱會，電影變成排很後面的娛樂。」

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