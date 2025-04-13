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遭老公遺忘！ 八點檔女神以淚洗面 哭到眼睛發腫

華千涵（左起）、鄒承恩、陳謙文、林萱瑜在《願望》有複雜的情感糾葛。（三立提供）華千涵（左起）、鄒承恩、陳謙文、林萱瑜在《願望》有複雜的情感糾葛。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林秀玲加入三立八點檔《願望》飾演江祖平的母親，初登場便引發劇情波動，讓人期待滿滿。鄒承恩也回歸劇組，飾演因意外而失憶的方冠傑，並帶來全新的情感風暴。他的回歸讓林萱瑜、陳謙文、華千涵與林則希的情感糾葛逐漸複雜，最終竟發展成一場「五角戀」。

劇中，鄒承恩原本與林萱瑜是戀人關係，後來卻與華千涵結婚。林萱瑜則與陳謙文開展新戀情。無奈鄒承恩遭遇意外失蹤，眾人誤以為他已經身亡，華千涵悲痛欲絕，直到林則希溫柔陪伴，才逐漸敞開心房。然而，鄒承恩奇蹟般地回歸，但因失憶，記憶停留在與林萱瑜的戀情時期，完全無法接受自己已與華千涵結婚的事實，讓五角戀的情感風暴再次掀起高潮。

華千涵（左起）、鄒承恩、陳謙文、林萱瑜在《願望》有複雜的情感糾葛。（三立提供）華千涵（左起）、鄒承恩、陳謙文、林萱瑜在《願望》有複雜的情感糾葛。（三立提供）

鄒承恩透露，先前因原定工作安排暫時離開劇組，這也讓他所飾演的「冠傑」角色能夠合理地「消失」一段時間。這次回歸，他對劇情走向充滿期待，特別是角色冠傑如何面對林萱瑜與華千涵之間錯綜複雜的感情關係，讓他每天拍戲時都在默默猜測劇情發展。他笑說：「我也沒想到回來後的感情線會這麼複雜！」不過他也透露，「失憶橋段」不會持續太久，編劇已經開始構思劇情轉折，讓冠傑恢復記憶，表示接下來會有更多精彩劇情等著觀眾。

談及劇中錯綜複雜的五角戀情，林萱瑜被問到如果自己遇到這樣的感情拉鋸，會如何處理？她笑說自己非常理智且果斷：「如果我已經和對方在一起，突然有女生出現來爭，我一定不會讓她得逞。但如果還沒交往，而兩個人同時在爭，我會直接退出，因為那男生有問題。」對於前任回頭，她態度堅定說：「分手一定有原因，我不會吃回頭草，感情我分得很清楚，不會讓自己陷入無限輪迴。」她表示，自己性格很和平，甚至能和交往對象的前任當朋友，「因為我就是很peace啊！」

華千涵在《願望》挑戰一連串情感爆發的戲份，尤其是面對「冠傑」鄒承恩失憶的情節，她飾演的角色每天以淚洗面，情感糾葛令人心疼，笑說自己可能是劇中哭戲最多的角色，「八點檔的感情線本來就會很複雜，每天的哭戲拍到眼睛腫脹，天靈蓋和太陽穴都很脹。」她調侃道，因為拍攝過程中需要多次重拍，「每次外景遇到飛機飛過、有人走過，甚至有蟲飛過，都要重拍。每次都要告訴自己：『你給我掉眼淚！』」有一陣子因為哭戲太多，臉腫脹，和她對戲最多的馬德琳甚至調侃她：「悲傷蛙又出現了！」讓她哭笑不得。

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