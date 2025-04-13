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娛樂 最新消息

告五人捐1200萬獻愛！4團同台笑稱如「高中成發會」

告五人完成高雄演唱會，捐出唱酬與公司一起獻愛做公益。（相信音樂提供）告五人完成高雄演唱會，捐出唱酬與公司一起獻愛做公益。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕告五人昨（12日）晚在高雄世運主場館完成「宇宙超有趣」演唱會，也為該系列巡演畫下句點。慶功受訪談到將捐出1200萬元做公益，幫助兒童身心教育及偏鄉醫療照護，經紀人也透露，雲安、犬青、哲謙捐出此次唱酬，與昨晚現場的5萬歌迷一起獻愛！昨晚也邀請受贈單位之一，來自高雄六龜的「尼布恩合唱團」觀賞。

昨晚唱到最後一首安可曲《披星戴月的想你》，天空突然下起大雨，整場一直忍淚的雲安也終於在雨水中爆哭，對於突來的大雨，他受訪談到：「我嚇到，像是老天爺的安排、歌迷的好運，集結在一起，那不是負擔，是浪漫，很感動！」對於首次登上世運主場館開唱，雲安說：「意義非凡，很扯，超扯的，看到跟著我們很多年的歌迷，很感動。」

告五人邀請出道時間相近的「同梯」樂團老王樂隊、美秀集團、甜約翰同台合唱，讓全場歌迷大驚喜，告五人說邀約時3團都一口答應，超挺的，笑說：「彩排時很像高中的成發會。」

告五人邀三團同台。（相信音樂提供）告五人邀三團同台。（相信音樂提供）

對於邀請這3團，犬青說：「想找成團一起成長的朋友們。」雲安則說：「以前就喜歡他們各自作品，也翻唱他們的歌，現在大家各自飛到喜歡的地方。」

昨晚犬青在演唱會上一度哽咽落淚，她說主要是之前告五人得到金曲獎年度歌曲大獎，當時網路上卻有一些雜音，歌迷鼓勵她不要在意外面的聲音，「給我很大鼓勵，會送禮物、書、賀卡、繪本，告訴我妳已經很棒了，雖然才見過幾次面，但歌迷無私給我鼓勵，我很幸福。」

忙完演唱會，告五人將休息兩天又要開始忙新專輯，透露今年一定會推出，目前進度已完成95%。

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