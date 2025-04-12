晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瓊瑤的愛情宇宙重啟！紀念展登場 連丹麥人都在讀《煙雨濛濛》

瓊瑤紀念展將從4月13日至5月11日在台北紀州庵文學森林古蹟棟舉辦。（翻攝自臉書）瓊瑤紀念展將從4月13日至5月11日在台北紀州庵文學森林古蹟棟舉辦。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕以《還珠格格》紅遍亞洲的知名作家瓊瑤去年12月初離世，至今已4個多月，她的臉書粉專交由家人代為管理，今公布瓊瑤離世後的第一場展覽《跨世紀風靡華文世界愛情文學繆斯——瓊瑤｜我的．故事｜紀念展》，將從4月13日至5月11日在台北紀州庵文學森林古蹟棟舉辦，該展內容包括瓊瑤女士文稿手跡、經典影像、作品年表與精選語錄，期盼觀眾能再次讀見她的文字力量，理解其創作所承載的文化意義。

相關新聞：退出演藝圈9年！郭彥甫畫作登上法國羅浮宮 台灣第一人解祕辛

瓊瑤的臉書也提到，再過一個星期就是她的生日，她用一生的筆墨心血，形塑了整個華文世界對於愛情、勇氣、希望和夢想的重要風貌，她的故事，陪伴了無數人在不同人生階段中，理解情感、練習表達、學習柔軟與堅定、學習怎樣愛人、怎樣被愛，「如今，她的文字猶在，讀者猶在。我們也希望，那份火花般的熱度，也一直都在。」

瓊瑤紀念展內容包括瓊瑤女士文稿手跡、經典影像、作品年表與精選語錄。（翻攝自臉書）瓊瑤紀念展內容包括瓊瑤女士文稿手跡、經典影像、作品年表與精選語錄。（翻攝自臉書）

粉專提到這是瓊瑤離開之後「全世界第一場重要的展覽」，規模雖小，卻情意飽滿，在展覽中可重聽阿姨的聲音、歌曲，再次踏入她的世界，展中也有各種想都沒想過的外語譯本，包括不同語言版本的《煙雨濛濛》，像是英文、韓文、越南文，甚至還有丹麥文，以及泰文的《還珠格格》、日文的《還珠姬》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中