瓊瑤的愛情宇宙重啟！紀念展登場 連丹麥人都在讀《煙雨濛濛》

瓊瑤紀念展將從4月13日至5月11日在台北紀州庵文學森林古蹟棟舉辦。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕以《還珠格格》紅遍亞洲的知名作家瓊瑤去年12月初離世，至今已4個多月，她的臉書粉專交由家人代為管理，今公布瓊瑤離世後的第一場展覽《跨世紀風靡華文世界愛情文學繆斯——瓊瑤｜我的．故事｜紀念展》，將從4月13日至5月11日在台北紀州庵文學森林古蹟棟舉辦，該展內容包括瓊瑤女士文稿手跡、經典影像、作品年表與精選語錄，期盼觀眾能再次讀見她的文字力量，理解其創作所承載的文化意義。

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瓊瑤的臉書也提到，再過一個星期就是她的生日，她用一生的筆墨心血，形塑了整個華文世界對於愛情、勇氣、希望和夢想的重要風貌，她的故事，陪伴了無數人在不同人生階段中，理解情感、練習表達、學習柔軟與堅定、學習怎樣愛人、怎樣被愛，「如今，她的文字猶在，讀者猶在。我們也希望，那份火花般的熱度，也一直都在。」

瓊瑤紀念展內容包括瓊瑤女士文稿手跡、經典影像、作品年表與精選語錄。（翻攝自臉書）

粉專提到這是瓊瑤離開之後「全世界第一場重要的展覽」，規模雖小，卻情意飽滿，在展覽中可重聽阿姨的聲音、歌曲，再次踏入她的世界，展中也有各種想都沒想過的外語譯本，包括不同語言版本的《煙雨濛濛》，像是英文、韓文、越南文，甚至還有丹麥文，以及泰文的《還珠格格》、日文的《還珠姬》。

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