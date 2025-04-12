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不哭不哭眼淚是珍珠！田馥甄開唱逾20萬人搶票 得票率太低她說話了

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄5月終將展開「『田調』Live in Life 野地小巡演」，將會唱進萬里、埔里、台南鹽田、高雄衛武營廣場、恆春磚窯等場地，由於採取實名制抽選，她聽同事說有超過20萬人搶票，不過票券只有2萬張，得票率不到10%，因此今（12日）抽選結果出爐，許多槓龜粉絲都很難過，她也發出多張賞櫻美照安慰粉絲。

田馥甄安慰歌迷，說自己的得獎運也不佳。（翻攝自臉書）田馥甄安慰歌迷，說自己的得獎運也不佳。（翻攝自臉書）

對於抽票結果，田馥甄安慰歌迷：「籤運跟我一樣那種人，不哭不哭眼淚是珍珠。之後應該會有一些運氣極佳的好心人釋出一些場次票券，我們再接再厲，抱抱你。」

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在得知有20萬人參與登記抽票後，田馥甄覺得內心激動，她說：「想到有一群人和我有一樣的嚮往與期待，一下子眼眶濕濕，心裡好感動，覺得自己真的好幸福。」

田馥甄貼出漂亮的賞櫻照片，安慰沒搶到她演唱會門票的歌迷。（翻攝自臉書）田馥甄貼出漂亮的賞櫻照片，安慰沒搶到她演唱會門票的歌迷。（翻攝自臉書）

另外田馥甄也以自己的運氣安慰沒搶到票的歌迷，她說：「因為我就是那種對發票永遠不會中、尾牙就算抽沒有人要的肥皂禮盒也都輪不到我的人。」

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