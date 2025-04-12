汗水也擋不住！球員求「阿姑親一下」 周遊樂呵呵回應
周遊號召明星獅子會會長葉人魁，帶領百位獅友舉辦「小學生公益籃球菁英賽」。（李朝永提供）
〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊號召明星獅子會會長葉人魁，帶領百位獅友在台北教育大學舉辦「小學生公益籃球菁英賽」，共36所學校派出男、女籃球隊參與比賽，阿姑從開埸到頒獎典禮全程參與，小孩們都興奮要跟阿姑合影，還有許多人要求阿姑「親一個」，阿姑說：「雖然小朋友滿臉是汗，為了讓小朋友開心，阿姑還是親下去！」
周遊被小球員親臉頰，樂不可支。（李朝永提供）
周遊被球員要求親一下。（李朝永提供）
最讓阿姑最感動的是一對母女，女兒雖然輸了球要先離埸，卻哭著跟媽媽要求「可不可以跟阿姑合影，希望來年能帶來好運，能夠贏得球賽」，阿姑聽了非常感動，立刻答應拍照留念。
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周遊（左）和李朝永出席「小學生公益籃球菁英賽」。（李朝永提供）
有家長問阿姑為什麼要辦這場比賽，阿姑回：「小朋友運動，有強健的身體，更能夠讓腦子靈活、反應迅速，同時了解團隊默契的重要，將來踏入社會為自己的事業有許多幫助。」且運動更能夠培育下一代的明星球員，將來為國爭光，這也是阿姑的一個心願。
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