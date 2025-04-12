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娛樂 最新消息

啦啦隊女神收「買原味襪」私訊 笑笑轉戰職棒曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕浪LIVE電豹女人氣成員笑笑跨界加入樂天桃猿啦啦隊，日前笑笑在主場初登場，緊張到出門前狂奔廁所，「那天真的超緊張，一直跑廁所，差點出不了門」，但一站上場，她立刻切換笑容模式，活力四射的表現讓全場觀眾為之一亮。

笑笑成為最快完成職籃、職棒「藍棒兩棲」轉戰的啦啦隊女神。（想想時間有限公司提供）笑笑成為最快完成職籃、職棒「藍棒兩棲」轉戰的啦啦隊女神。（想想時間有限公司提供）

笑笑透露，爸爸媽媽特地到場替她加油，尤其爸爸與妹妹本身就是樂天鐵粉，甚至笑笑小時候就是跟著他們一起在球場跟啦啦隊合照，如今真的輪到自己站上場，讓她非常感動。

初登場大成功，笑笑透露自己事前做足準備，與團隊練舞無間。她說：「舞蹈總監筱晴和曉帆都很照顧我，會額外帶我們練習應援曲，隊長和副隊也常關心我們新人的狀況，真的很溫暖。」而與同批加入的彭彭也因為一起練舞培養出好感情：「我們會私下約練、互相鼓勵，有她在真的讓人很安心。」

笑笑人氣旺。（想想時間有限公司提供）笑笑人氣旺。（想想時間有限公司提供）

除了啦啦隊工作外，笑笑近期也參與節目《飢餓遊戲》，她笑說：「是真的有被餓到啦，但我不敢說，因為有其他來賓根本完全沒吃到，我還算幸運，有贏幾關可以吃點東西。收工時發現小腹都扁掉，是真的餓扁！」

隨著知名度暴漲，笑笑在IG上的粉絲數也明顯上升。她坦言雖然沒有特別計算，但互動明顯變多，「最奇特的私訊應該就是有人問我能不能買我穿過的襪子，這種訊息我都不會回覆。比較多的是告白或精神喊話，看了真的會覺得很暖心。」

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