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娛樂 音樂

生產開放「搖滾區」供好姊妹直擊 Ella兒子8歲了這特質和她最像

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella和老公賴斯翔的寶貝兒子勁寶今（12日）過8歲生日，許多粉絲已在社群向勁寶送上祝福，當年Ella生產歷經辛苦過程，還開放「搖滾區」讓S.H.E另兩位好姊妹Selina以及田馥甄近距離直擊勁寶出生的感人時刻。

Ella（左起）和老公賴斯翔的寶貝兒子8歲了。（翻攝自臉書）Ella（左起）和老公賴斯翔的寶貝兒子8歲了。（翻攝自臉書）

勁寶生日，問起兒子有些什麼夢想，Ella說：「勁寶現在喜歡聽音樂，有說過想當歌手，我有鼓勵他努力看看，後來他又說想當編曲家，現在開始學鋼琴，也會自己即興彈奏旋律，他又說想當演奏家。」看著兒子變換不同志向，Ella笑說：「真的跟我很像！」

Ella（右）說兒子勁寶志向多變很像她。（翻攝自臉書）Ella（右）說兒子勁寶志向多變很像她。（翻攝自臉書）

幾年前Ella曾在「艾拉秀」表演中放上當年生兒子勁寶的紀錄影片，她先是嘗試水中分娩，可惜失敗，再到自然產，經歷20小時陣痛終於順產，事後她受訪談到：「生小孩很像生死關頭，拿命去換的，一個不行你就走了，大家不要忘了，你曾經是非常單純的寶寶，不要因為太多複雜的考驗，摧毀了你對世界的期待。」

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