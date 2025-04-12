張學友驚喜獻花！缺席張家輝電影首映嗆：聽不懂啦

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星張家輝、劉俊謙來台宣傳電影《贖夢》，恰巧張學友這三天都在台北小巨蛋開唱，張學友特別驚喜獻花送給張家輝，甚至錄語音送上祝福，還不忘嗆張家輝的國語不夠好，讓張家輝聽了也笑了。

劉俊謙（左）、張家輝驚喜收下張學友送的花。（記者胡舜翔攝）

張家輝暌違10年訪台，昨天晚間與劉俊謙一同出席首映會，現場送上等身抱枕，希望兩人能睡得高枕無憂，他們也立刻把對方的抱枕「抱緊處理」。此外，現場還為張家輝送上花束，張家輝一下子就猜到是張學友送的花，「他在那邊開演唱會，我也過來首映，我也不能看他，他也不能看我」。果然是張學友，歌神也獻聲應援「不能說的弟弟」，祝賀電影可以叫好叫座，「張家輝有個號稱香港的希區考克，他是外國非常有名的驚悚片導演，非常經典的一位」，之後話鋒一轉，張學友表示：「因為張家輝的國語應該是…聽不懂我在說什麼的，大家可以翻譯一下。」笑翻現場眾人。

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張家輝（左）、劉俊謙出席電影《贖夢》的台北首映會。（記者胡舜翔攝）

張學友不愧是張家輝的「哥哥」，料事如神，經主持人黃豪平提示希區考克就是「Hitchcock」之後，張家輝才終於聽懂，一聽說自己跟驚悚大師希區考克齊名，張家輝謙虛直呼「不敢不敢」。張家輝表示很感謝張學友有心送花又「聲援」，表示會去支持張學友演唱會，也希望張學友回香港再看《贖夢》。

張家輝在聯訪時表示，前天有跟張學友聯絡，「我說我過來不能看你演唱會，他說他也想過來看戲，我說你不要過來了，要不然人太多感冒影響你，我就責任就大了，好多演唱會群眾買了票。」張家輝直呼擔當不起，並透露張學友堅持詢問首映會時間點，才讓張家輝立刻猜到送花的人是他。

張家輝（左）、劉俊謙拿對方的長型抱枕合影。（記者胡舜翔攝）

此外，彭于晏也驚喜送上台灣小吃，包括珍珠奶茶、鳳梨酥、豆花及炒米粉等美食，強調會包場支持，「家輝哥猴塞雷喔，再一次挑戰自己自導自演一部好作品」。劉俊謙笑說，他從這一桌食物就嗅到了「男神的味道」，張家輝則趁機調侃彭于晏最近被拍到與女伴出遊，「恭喜他啦，在網上一些照片，原來他不是同性戀，原來也有女朋友，我替他高興。」

被問起票房公約，張家輝立刻說：「這件事就交給俊謙了！」劉俊謙先是反問導演希望票房多少，張家輝直呼「你說了算」，劉俊謙順勢撂話：「那如果破5千萬的話，我跟家輝哥就搞點事情給大家吧！真是有夠曖昧的，哈哈！」

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