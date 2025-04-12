靈魂拷問！五月天誰是「害群之馬」？金曲樂團主唱說出答案嚇壞了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天日前公布，6月27日起至7月12日期間將在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，粉絲抽充滿期待，不過主唱阿信卻出難題，問金曲樂團麋先生主唱聖皓，誰是五月天團裡的「害群之馬」？看聖皓的反應，網友笑說這真是「靈魂拷問」。

五月天６月底開始要在大巨蛋舉辦8場演唱會，歌迷充滿期待。（相信音樂提供）

前陣子麋先生在高雄巨蛋開唱，阿信擔任嘉賓，雙方首唱彼此合作的新歌《偶像》，目前這首歌的MV點擊已超過127萬次。

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阿信（左）開玩笑要求聖皓選出五月天團裡的「害群之馬」。（相信音樂提供）

最近花絮影片曝光，阿信問聖皓，他應該滿喜歡五月天，但如果一定要選出一位五月天團裡的「害群之馬」，他會選誰？

這麼敏感的問題，當然讓聖皓想迴避，不過阿信在他身旁強調一定要選一個，聖皓只好說出：「瑪莎哥好了！」還緊張笑說：「比較熟。」隔空喊話瑪莎：「哥，比較熟啦，借我擋一下槍！」

瑪莎（左）和家人在拉斯維加斯看表演。（相信音樂提供）

躺著也中槍的瑪莎，其實和五月天忙完美國拉斯維加斯巡演後，和太太及家中一對龍鳳雙胞胎繼續在賭城旅行，看表演。

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