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娛樂 電視

夏騰宏認了《爆炸2》沒奪金鐘「丟臉又很幹」 落榜：笑不出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏今年作品產量多，在公視影集《化外之醫》、客台《星空下的黑潮島嶼》都有亮眼演出，他曾在2018年以《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍迷你劇新人獎，受訪時透露落榜時他笑不出來，心中「很幹」，如今回想，自認當時心理素質差，同時也覺很丟臉，因為媽媽都來了，如今他已能平常心看待金鐘獎，笑說：「有入圍就很不錯。」

夏騰宏和女兒「小夏」關係像是朋友。（翻攝自IG）夏騰宏和女兒「小夏」關係像是朋友。（翻攝自IG）

而他在圈內算是早婚的男星，26歲登記結婚，女兒「小夏」快7歲，父女都是天蠍座，他因爸媽從小離異，他跟著爸爸生活，卻是被哥哥帶大，因此受到影響，把女兒當妹妹養，因此人生最大興趣就是「把女兒捉弄到生氣」。

像是父女去公園玩，小夏跟朋友冷戰，後來朋友先離開，他就故意當著女兒和她朋友面前說：「小檸檬，小夏要跟妳說說Bye bye。」把女兒氣得半死，他在旁樂不可支，超有成就感，老婆往往忍不住糾正：「不要那麼幼稚！」

夏騰宏很有個人特色，角色千變萬化。（翻攝自IG）夏騰宏很有個人特色，角色千變萬化。（翻攝自IG）

父女倆像是朋友的相處模式，是否考慮生二胎？他抖了下回：「先不要啦，好不容易可以睡過夜。」另外，一般男星有了家庭小孩會有理財規畫，他倒是及時行樂路線：「錢賺了，花掉啊。」他老婆身兼經紀人反倒對於金錢管控有規劃，但夏騰宏透露老婆最多抽3成，「成數取決於我只要去拍片，其他都不用想」，意思爽就好。

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