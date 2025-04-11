蔡明亮「行者十步」馬拉松放映10小時！不怕觀眾打瞌睡「我也怕自己睡著」

蔡明亮今出席「行者十步」放映記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕國際名導蔡明亮的電影《行者》系列長征近十萬公里，橫跨台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等八座城市拍攝，10部作品終於將首度在台進行「行者十步」馬拉松放映，他今出席記者會時表示，屆時將從第一秒鐘到最後一秒鐘陪伴觀眾，「整體10小時，片長大概7個半小時，其他2個多小時我會和觀眾互動。」

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蔡明亮近年常親自到校園賣票，他坦言因為年紀越來越大，更容易感到累，但強調「其實我是開心的！」他說現在去校園賣票確實比較難賣，「比我在路上賣票還難，以前可能一班大概會有30個學生買，現在可能我講完，一個都沒有，最後只有老師願意買」。但他不氣餒，更說：「我想這就是時代要面對的！慢慢來吧。」

蔡明亮拍攝《行者》系列，一拍就是12年。（記者陳奕全攝）

《行者》系列捕捉李康生慢走，一拍就是12年，10部片有長片也有短片，蔡明亮說很多人都問他會拍到何時，他直說「會拍到我和小康其中一人不在為止，我會一路拍下去，還有力氣就會繼續拍」。更說李康生雖然近年都在接拍不同導演作品，但拍攝《行者》系列是他一直在做的，已經成了習慣，「今年可能還會拍兩部，一部在西班牙一部捷克，明年還有一部準備拍攝。」

至於10小時馬拉松放映會不會擔心觀眾不小心睡著，蔡明亮笑說如果有人睡著應該不會叫醒他，「我會讓他好好睡，我也害怕自己會睡著，因為我要看10遍耶，而且每個鏡頭我都很熟悉！」更說不會限制大家要帶什麼東西看電影，也不會害怕沒觀眾。

蔡明亮曾有恐慌症，被問到身體狀況表示有好轉。（記者陳奕全攝）

先前蔡明亮曾有恐慌症，被問到身體狀況直說好多了，「現在就是心情保持平靜，以前賣很少可能會焦慮，現在覺得是什麼就什麼，我做的東西不是這麼主流，在台灣迴響還不錯。」尤其年紀漸長，他說悟出了3件事：「吃簡單一點、不要吃太飽、不要跌倒」，更感嘆人有了年紀後會自己跌倒，「你不知道自己什麼時候會失衡，上廁所洗澡都要很小心。我不知道自己能活多久，我自己無法控制，但我希望我活著的時候要過得好。」

蔡明亮（右）透露亞儂（左）很會下廚。（記者陳奕全攝）

「行者十步」募資計畫目前已達標，蔡明亮笑說，當初設定的目標就是20萬，目前已累積40萬。至於募資計畫中還有和影迷下午茶，他透露會請影迷吃自己製作的東西，「我和亞儂一起下廚，亞儂很會煮東西，我們會一起煮一份下午茶和大家分享」。他更爆料有計劃替亞儂弘尚希開餐廳，「只要他再待久一點都有機會」。

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