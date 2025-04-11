國光女神LaLa動怒！痛批性別歧視：不要當沒文化的井底之蛙

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「國光女神」封號的女星LaLa（蘇心甯），時常在社群平台分享生活，今日罕見在Threads上公開罵人，痛批性別歧視，直言：「到底是多不會聊天的人，一定要講這種狗屁話！」，引發網友討論。

國民女神LaLa在社群分享日常。（翻攝自IG）

LaLa文中寫到，自己很討厭有人無緣由的挑起男生值錢、女生不值錢的話題，並痛罵對方。她強調，時間是公平的，沒有站在誰那邊，人與人間本來就要互相尊重，認為每個人都是公平的，並嚴厲表示：「如果要鄙視女生，就不要來追求女生，誰被你喜歡誰倒楣！」。

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LaLa罕見動怒，發文痛批。（翻攝自Threads）

LaLa提到，以前的年代，許多女人因社會風氣的關係，希望家庭圓滿，所以即使遇到另一伴是很差勁的人，也會選擇隱忍，委屈自己的人生。因此許多長輩年代的人，誤會女人沒有男人不行、鄙視女人、重男輕女，最後直言：「時代在進步了，請不要當個沒文化的井底之蛙」，每個生命、性別都值得被尊重。貼文一出立即引發網友熱烈回應：「最後結尾說得好！」、「沒錯，男女都一樣」、「無言到底，沒教養的人」。

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