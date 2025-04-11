蔡琴不期待唱大巨蛋原因很暖心 蔣萬安回應了

〔記者何玉華／台北報導〕知名歌手蔡琴將於6月在台北舉辦《不要告別》演唱會，她捨熱門的大巨蛋場地選擇國際會議中心（TICC）開唱，10日記者會透露對在大巨蛋舉辦演唱會「一點都不期待」引發議論；台北市長蔣萬安今（11）受訪表示，還原蔡琴的原意是因為場地要爬樓梯，對她的歌迷比較不方便，未來會檢視相關場地，若有比較多長輩來聽演唱會或看球賽的活動，可以規畫得更友善。

蔡琴10日在記者會中表示，多年開唱都選擇在台北國際會議中心，「TICC雖然不是專門辦大型演唱會，但它位置舒服，適合老人家來看演唱會。」並透露曾去小巨蛋觀賞瑪丹娜演唱會，發現小巨蛋的位置一圈一圈的圍繞起來，座位間距很小，「而且2、3樓的座位很陡、很高，很怕觀眾站起來會跌倒！」並認為大巨蛋的位置應該也是，她「一點都不期待」唱大巨蛋，寧願多唱幾場，讓她的觀眾安全、舒服地看演唱會。

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蔡琴對在大巨蛋舉辦演唱會「一點都不期待」，引發議論。（記者陳奕全攝）

民進黨議員洪婉臻10日質詢蔣萬安時說「蔡琴說不期待大巨蛋，還說小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？」蔣萬安一時語塞說「我先來暸解看看」，文化局長蔡詩萍隨即上備詢台解圍說自己跟蔡琴是好朋友，他去問問。

蔡詩萍今天受訪表示，昨晚跟蔡琴通過電話，蔡琴表示是因為小巨蛋階梯上上下下，她的聽眾群都有一定年紀，上上下下比較危險，TICC是緩坡比較適宜；「很冤枉」、「完全沒有別的意思」。蔡詩萍也向她表達說，辦演唱會當然重視經濟效益，可是如果讓不同的族群可以在不同的場域都感覺到很安全、很舒服，這也是蔣萬安提倡演唱會經濟可以注意到的，會把訊息帶回市府，將來在演唱會規劃時可以考慮。

蔣萬安表示，會檢視小巨蛋、大巨蛋，未來如果有比較多長輩來聽演唱會或看各種賽事活動時，可以規劃的更友善、更方便長輩前來；他自己也是蔡琴的歌迷，有考慮6月份若時間可以，沒有總質詢，會去聽蔡琴的演唱會。

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