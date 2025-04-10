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娛樂 最新消息

庸俗救星才發片！團長「爆肝」高燒飆破40度 全身劇痛病危送醫

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代搖滾樂團「庸俗救星」正為即將發行的第二張專輯《Little Battle》全力衝刺，卻在製作尾聲驚傳團長貝斯手羅晧宇「爆肝」掛急診，住院長達15天，所幸目前已出院休養。隨著這張集結血淚、病痛與信念的第二張專輯《Little Battle》將於4／16發行，團員們也積極練團迎接北中南千人巡演，更邀來三組實力派樂團好友助陣–4／19台北場「恐龍的皮」、4／26高雄場「南西肯恩」、5／3台中場「hue」，用音樂與故事鋪陳出充滿共鳴與能量的現場。

庸俗救星二專製作過程大小波折不斷。（庸俗救星提供）庸俗救星二專製作過程大小波折不斷。（庸俗救星提供）

庸俗救星團長羅晧宇於3月中突感腸胃不適，原以為只是腸胃型感冒，就醫後卻緊急被診斷為「肝膿瘍」，轉送醫學中心住院15天，病況一度危急。此病雖可治癒，但仍有約8%的致死率，終於出院的他也笑說：「算是真正走了一遭鬼門關。」回憶當時，高燒飆破40度、全身劇痛難眠，連續十幾天反覆高燒、退燒、再高燒，直到完成引流手術才終於好轉，但仍須持續服用抗生素並定期追蹤。病發初期病房一床難求，晧宇一度只能躺在兵荒馬亂的急診走廊，忍著劇烈不適等待治療。

張洛偍與李玲葦合演MV。（庸俗救星提供）張洛偍與李玲葦合演MV。（庸俗救星提供）

即使身體虛弱、住院期間行動受限，他仍掛念專輯進度，持續透過手機與製作人韓立康來回確認細節、調整母帶。這段過程中，他也深刻體會到身邊親友的支持與陪伴，為他奔走協助轉院、陪病熬夜，讓他感動不已。即便醫護人力瀕臨崩潰，他仍遇見許多耐心又體貼的護理人員，晧宇感謝地說：「那時候我真的覺得自己快不行了，但醫護人員的照顧讓我感到無比安心。」如今順利出院，重返練團室籌備專場，他語帶堅定地說：「這次不只是用心之作，而是驚世之作——畢竟我都爆肝了，必須吧？」他也笑說：「以前我才不喜歡吃健康餐，也不愛自備水壺，現在我可是朝著健康飲食努力中！」

庸俗救星探班張洛偍與李玲葦。（庸俗救星提供）庸俗救星探班張洛偍與李玲葦。（庸俗救星提供）

專輯浪漫抒情雙主打〈我在這裡等你〉、〈你在哪裡？我去找你〉MV 已於4月8日、9日連續上線，感動眾多網友，庸俗救星這次獲「挺音樂！音樂靠山計畫」支持，重金攜手金鐘獎戲劇節目最佳編劇獎得主張逸寧（Nikki）擔任導演與編劇，並找來新銳演員張洛偍與李玲葦主演。兩支MV劇情相呼應，以細膩鏡頭交織過去與現在，講述一名女孩獨自守著摯愛留下的拳館，努力練習拳擊、直播宣傳，只為延續戀人的夢想。然而，她不知道的是，早已離世的戀人其實一直以鬼魂之姿默默守護在她身邊。

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