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（影）AV女優深田詠美也認輸！無罩「晃奶對決」H級網紅勝出

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優深田詠美（深田えいみ）擁有精緻臉蛋及F級傲人上圍，其實她是一個奮發向上的女孩，學生時期曾因為身材被同學嘲笑是肥豬，立志要節食瘦身，最終成功瘦下20公斤，為了提升自己，她也到韓國整型，如今收穫一票粉絲，被封為「最強人造人」。她近日在IG分享一段抖胸的影片，引起熱議。

深田詠美（左）在IG分享抖胸影片。（翻攝自IG）深田詠美（左）在IG分享抖胸影片。（翻攝自IG）

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深田詠美近日在IG分享一段影片，直呼：「我要告訴你，它在晃動」，可見她與情色網美macca一起熱舞，兩人身穿合身上衣，凸顯豐滿上圍，隨著音樂節奏跳動，胸部也跟個晃動。macca的雙峰波動相當吸睛，就連深田詠美都忍不住盯著這對「H級UU」的上下擺動。

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影片曝光後，立刻吸引大批老司機朝聖，湧入留言區大讚，「你們兩個晃得好厲害」、「太可愛了」、「好喜歡」，也有人直言，macca明顯勝出，「1000%是macca棒多了」。

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