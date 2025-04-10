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娛樂 日韓

李聖經5月三重辦見面會 最美茉莉公主興奮再訪台：想吃別的甜點

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李聖經暌違兩年將於5月11日在三重綜合體育館2樓舉辦粉絲見面會，她向粉絲喊話：「除了想讓大家感到幸福、覺得開心、覺得有趣，希望能夠準備大家喜歡的東西。不斷地在思考怎麼規劃能讓大家很幸福。」

李聖經圓夢參與音樂劇《阿拉丁》，被封為「最美茉莉公主」。（網銀國際影視提供）李聖經圓夢參與音樂劇《阿拉丁》，被封為「最美茉莉公主」。（網銀國際影視提供）

李聖經曾為拍攝《女王之花》長住台灣，這次再度訪台，最期待到鼎泰豐吃小籠包，興奮地說：「這次也想嚐嚐不一樣的甜點，我本來就滿喜歡台灣的古早味現烤蛋糕，也收到過各種餅乾禮物，也吃得很開心、覺得很好吃，所以也想買很多好吃的餅乾，送給我們劇場的工作人員。」相當期待品嚐沒吃過的甜點、零食，不只自己享用，也超前部署為身邊工作人員準備伴手禮，暖心舉動讓粉絲直說果然是最親民的聖經歐膩。

李聖經因戲吸引許多粉絲，唱功實力堅強的她也經常挑戰名曲。（網銀國際影視提供）李聖經因戲吸引許多粉絲，唱功實力堅強的她也經常挑戰名曲。（網銀國際影視提供）

李聖經公認是非常寵粉的演員，見面會誠意滿滿。（網銀國際影視提供）李聖經公認是非常寵粉的演員，見面會誠意滿滿。（網銀國際影視提供）

李聖經以戲劇出道作品《沒關係，是愛情啊》成功打響知名度，並憑藉著《女王之花》、《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2, 3》、《流星》、《原來這就是愛啊》等多樣的作品深植人心，不僅演技實力受到肯定，更是能歌善舞、琴藝高超，近期她圓夢參與音樂劇《阿拉丁》，被封為「最美茉莉公主」，李聖經透露心情：「雖然還只是音樂劇新手，但希望可以展現有別於新手的專業模樣，一直很用心、很努力地在準備演出。除了音樂劇之外，我也正在準備下一部作品，希望大家多多期待。」

網銀國際影視今天（10日）正式公布李聖經粉絲見面會《 2025 LEE SUNG KYOUNG FAN CONCERT＂叮咚！閃亮們＂》票價、開賣時間，粉絲福利包含Hi-Touch、團體合照，甚至有1對1簽名會、親簽海報、親簽拍立得等限量機會。

《 2025 LEE SUNG KYOUNG FAN CONCERT＂叮咚！閃亮們＂》

活動時間 ⎪ 5月 11 日（日）17:30（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ 三重綜合體育館 2樓 （新北市三重區新北大道一段2號）

售票網站 ⎪ https://www.fami.tw/2025LEESUNGKYOUNG

售票時間 ⎪ 4月15日（二）12：00PM

票價 ⎪ NT$5,900 / NT$5,400 / NT$4,400 / NT$2,200

主辦單位 ⎪ WANIN Visual 網銀國際影視

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