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娛樂 電視

男星錄影被體罰？阿翔變人肉靶子慘遭掃射

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠和無尊主持民視八大《綜藝新時代》，日前回到熟悉的雲林，節目開場隨著《福音戰士》音樂響起，瞬間勾起眾人去年在雲林養鵝的回憶，現場氣氛超熱烈，大家紛紛起舞，歡樂迎接今天的任務。

節目揭曉當日主題前，阿翔先模仿軍隊口令整隊，迎接玉米職人吳文吉登場，這一段操作令一旁的無尊很是不解，忍不住吐槽：「為什麼我們要突然演軍教片？」沒想不說話還好，一插話，職人立馬要求無尊交互蹲跳20下！阿翔解釋，原來今日的烤番麥達人曾是國軍志願役上士，退伍後才回到家鄉四湖賣起烤玉米，並繼續提醒大家，今天的一舉一動都需要照規矩來，要向阿吉大哥好好學習。

阿翔變人肉靶子。（民視提供）阿翔變人肉靶子。（民視提供）

楊繡惠一聽就想表示她們並未當過兵，不知道怎麼做，沒想卻因沒有舉手發言，職人又讓無尊多跳20下，急的無尊馬上說：「關我甚麼事啊！是她講的耶！」瘋狂插話的無尊沒想到換來的只有無止盡的「20下」。

隨後採收玉米比賽正式展開，為了不被懲罰，眾人卯足全力摘採收玉米，楊繡惠甚至在籃籃袋中發現「磚頭」，偷吃步令人哭笑不得。最終「青年組」籃籃、無尊、陳嘉泰以31公斤險勝「長青組」。緊接著懲罰時刻登場，職人穿上偽裝衣，手拿橡皮筋狙擊槍現身，原來職人當兵時曾是狙擊手，而這也是輸家即將受到的恐怖懲罰。阿翔被指定頭戴假蘋果坐板凳，職人神射擊中目標，正當阿翔以為逃過一劫時，職人一邊說道還有一把更厲害的一邊拿出橡皮筋「格林機槍」，看到楊繡惠立刻興奮地接過，並對著阿翔連續發射，眾人興奮大喊「百發百中」，只有阿翔苦笑道「我是輸多少啦！」，逗得眾人笑的合不攏嘴。

無尊（左起）、楊繡惠、籃籃和阿翔主持《綜藝新時代》。（民視提供）無尊（左起）、楊繡惠、籃籃和阿翔主持《綜藝新時代》。（民視提供）

節目中，阿翔與楊繡惠負責烤玉米，籃籃與無尊則負責叫賣，每當有客人到來，無尊便模仿一位名人，從康康、費玉清到王世堅、伍佰、盛竹如、黃立行、曹西平等輪番上陣。面對絡繹不絕的買客，他哭笑不得直呼：「我還有什麼角色可以用？」「這是我錄過最累的一集，猶如尾牙主持！」逗得眾人無言又好笑，就在一片歡笑中，主持人們展現敬業精神，最終成功將所有烤玉米全數完售！

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