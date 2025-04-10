還沒播出先登頂！《最後生還者》第二季爆好評 宣布續訂第三季

〔記者許世穎／台北報導〕改編自同名遊戲、榮獲艾美獎肯定的HBO熱門神劇《最後生還者》第二季目前在知名影評網站爛番茄已被認證新鮮，目前仍維持92%的新鮮度好評，雖然還未正式播出，但HBO已率先宣布續訂第三季。

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第二集故事接在第一季事件落幕的5年後，佩德羅帕斯卡飾演的「喬爾」與貝拉拉姆齊飾演的「艾莉」之間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。HBO節目執行副總裁兼HBO影集及電影負責人 法蘭西絲卡奧爾西（Francesca Orsi）表示：「我們認為《最後生還者》第二季是不同凡響的傑出成就，HBO對此極為驕傲，無論怎麼強調都不為過。」

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佩德羅帕斯卡飾演的「喬爾」在《最後生還者》第二季將面臨更多威脅。（HBO提供）

奧爾西大讚身兼編導與監製的創作者克雷格麥辛與尼爾德魯克曼以及所有監製團隊、卡司和劇組人員們，共同帶來了一部極為出色的後續作品，「我們也非常高興能夠將克雷格與尼爾的敘事能力，注入將同樣令人感動並大放異彩的第三季。」

麥辛對此表示：「我們打造第二季時的目標是希望創造出讓我們能感到自豪的作品。有賴於我們與HBO的長期合作，以及演員、劇組無與倫比的出色表現，本季的最終成果甚至遠超我們最雄心勃勃的期待。我們非常期待在《最後生還者》第三季中延續這個故事！」

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德魯克曼則表示：「見證《最後生還者》被如此美麗而忠實地描繪是我職業生涯的一大亮點，我非常感激粉絲們的熱情與壓倒性的支持。能造就如此成功，很大一部分要感謝我的合作夥伴克雷格麥辛、我們與HBO的緊密合作，以及我們在 PlayStation® Productions 的團隊。我在此代表頑皮狗（遊戲公司）全體成員、卡司與劇組，非常謝謝你們能給我們這個機會，我們非常期待能為你們帶來更多《最後生還者》！」

貝拉拉姆齊飾演的「艾莉」在《最後生還者》第二季越來越叛逆。（HBO提供）

《最後生還者》第二季未播出已廣受好評，包括《綜藝》大讚「華麗而驚心動魄」、《IndieWire》稱其「精彩與美麗」，演員表現亦被讚譽「無可挑剔」、「令人瞠目結舌」，《帝國》雜誌更將新一季譽為「電視史顛峰之作」，《Collider》則已將其封為「2025 年最佳電視影集季數之一」。第二季共7集，台灣將於4月14日（下週一）在HBO頻道與串流平台Max上線，後續新集數每週一上線。

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