（獨家連線）《最後生還者》第二季爛番茄開盤好評認證！編導親解「重大改編」之謎

凱特琳德弗在《最後生還者》第二季飾演關鍵角色「艾比」，身份揭露方式與遊戲大不相同。（HBO提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕改編自同名遊戲的HBO熱門神劇《最後生還者》第二季繼續由身兼編導與監製的尼爾德魯克曼與克雷格麥辛共同打造，昨於知名影評網站爛番茄開盤獲得94%的新鮮度好評，讓粉絲更加期待。兩人先前出席記者會時也針對第二季開場的重大改編做出說明，最主要關鍵還是在於節奏與劇情保密。

《最後生還者》第二季在爛番茄開盤獲得94%好評新鮮度認證。（翻攝自爛番茄網站）

在遊戲中，玩家是在幾乎完全不了解角色背景的情況下，首次與凱特琳德弗飾演的「艾比」相遇並操控她的行動，但在第二季影集，製作團隊選擇一開始就揭示了艾比與「火螢」組織以及鹽湖城之間的關係，這一點引起不少粉絲熱議。

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德魯克曼在記者會上笑言「這個問題我們光是今天就被問了四次！」並解釋之所以在影集中調整艾比的登場方式，主要有兩個原因。他指出，遊戲本身透過「玩家操控角色」的方式，自然建立了與艾比的情感連結，「你在雪地中奔跑、與感染者戰鬥，是以她的視角在生存，我們可以選擇隱藏一些資訊，讓它們作為後續故事中的謎團逐漸揭曉。」

但德魯克曼表示，影集無法讓觀眾「扮演」角色，因此必須依靠其他敘事手法建立共鳴，「給出背景資訊，就是我們建立連結的捷徑。」他說類似的調整曾在第一季出現：「遊戲一開始是從莎拉（主角喬爾的女兒）的視角出發，因此玩家自然會在短時間內產生情感共鳴，但影集則需要花更多篇幅來達成同樣的效果。」

另一個考量則是節奏與劇情保密問題，德魯克曼直言，如果按照遊戲的時間線來進行，觀眾可能要等上很久才能知道這些關鍵資訊，「中間甚至有可能被爆雷，這是我們不希望看到的狀況，所以我們決定將這些內容提前呈現。」希望透過這樣的改編，能讓觀眾更快理解劇情背景，同時也為接下來的劇情發展鋪陳更多情感張力。《最後生還者》第二季共7集，將於4月14日（下週一）在HBO頻道與串流平台Max上線，後續新集數每週一上線。

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