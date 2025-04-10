JYP粉絲軟體標記「中國台灣省」 台粉氣炸痛罵

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE成員子瑜2016年手舉青天白日滿地紅國旗，遭檢舉台獨，當時經紀公司JYP娛樂為了安撫小粉紅，將年僅16歲的子瑜推上火線，錄製「只有一個中國」道歉影片，引起眾怒。不料，JYP娛樂近日又被發現，將粉絲社群平台「FANS」的國家選項，改為「中國台灣省」，再度惹議。

TWICE成員子瑜曾遭舉報台獨，最終拍片致歉。（路透）

JYP娛樂去年推出新的社群平台「FANS」，讓粉絲追星更方便，近日新增商店服務，能夠於線上購買周邊商品。然而，有粉絲發現此次的更新，不只新增功能，還將粉絲的國籍選項調整了，特別是把台灣標記為「中國台灣省」，英文版則是修改為「Taiwan,Province of China」。種種舉動，引起台灣粉絲不滿，不少人在社群平台發文痛轟此舉。

請繼續往下閱讀...

JYP娛樂將台灣標記為「中國台灣省」惹眾怒。（翻攝自Threads）

JYP娛樂將台灣標記為「中國台灣省」惹眾怒。（翻攝自Threads）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法