孫鵬狄鶯赴美救安佐…黃琪趁勢詐騙30萬 判刑6月定讞

〔記者張文川／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，目前在台服役中，他於7年前在美國非法持槍被逮、遣返回台，被詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡）盯上，假冒商界聞人宋學仁與助理，打電話向孫鵬夫婦謊稱可代為介紹律師，藉機詐財30萬元，高等法院二審去年7月將黃琪依詐欺罪、違反律師法2罪判刑6月，共犯律師郭上維依2件律師法罪各判刑3月、4月，皆得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。

沒收不法所得方面，法官扣除黃琪有實際支付的代訂機票、食宿及火車票，判應沒收黃19萬2000元；郭上維所分得的8萬元屬執行律師業務報酬，免沒收。黃琪的6個月刑期得依「2000元」折算一日，比一般常見的1000元高1倍，易科罰金約為36萬元，但執行檢察官屆時也有權不准被告易科罰金而發監執行。

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孫鵬、狄鶯夫妻。（資料照）

孫安佐於2018年3月在美國非法持有槍彈被捕，孫鵬夫妻赴美救子，黃琪見有機可乘，一人分飾二角假冒宋學仁及其秘書Amanda，致電向救兒心切的孫鵬、狄鶯夫婦謊稱，可協助介紹律師幫忙打官司。

同年11月孫安佐被遣返回台後，士林地檢署持續偵辦其槍砲罪，沒有律師資格的黃琪卻自己寫提審書狀，再蓋上郭上維用印，違法行使律師業務，台北地檢署依違反律師法等罪起訴黃、郭2人。

孫鵬、狄鶯夫婦於一審時出庭做證，都說沒見宋學仁和Amanda，只有透過語音對話過，不知是黃琪假扮的，但夫妻都認為郭上維有做到律師應該做的事，自認未被騙。台北地院一審各黃、郭各6月徒刑。

二審高院審酌黃琪正值青壯，不思正途，利用被害人的子女涉及刑事案件，需要法律專業人士協助的機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取信賴後，使被害人陷於錯誤，遂行詐騙，郭上維明知黃琪沒有律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，未親自執行職務，影響委託人權益，有損律師專業證照公信力及司法秩序。

考量2人始終否認犯行，未和解及賠償損失，黃琪有多次詐欺前科，屢屢再犯，犯後飾詞狡辯，視法律制度規章如無物，態度非佳 ，且主導全案，郭上維配合行事，依法判刑。最高法院駁回上訴定讞。

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