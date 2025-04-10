晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫鵬狄鶯赴美救安佐…黃琪趁勢詐騙30萬 判刑6月定讞

〔記者張文川／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，目前在台服役中，他於7年前在美國非法持槍被逮、遣返回台，被詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡）盯上，假冒商界聞人宋學仁與助理，打電話向孫鵬夫婦謊稱可代為介紹律師，藉機詐財30萬元，高等法院二審去年7月將黃琪依詐欺罪、違反律師法2罪判刑6月，共犯律師郭上維依2件律師法罪各判刑3月、4月，皆得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。

沒收不法所得方面，法官扣除黃琪有實際支付的代訂機票、食宿及火車票，判應沒收黃19萬2000元；郭上維所分得的8萬元屬執行律師業務報酬，免沒收。黃琪的6個月刑期得依「2000元」折算一日，比一般常見的1000元高1倍，易科罰金約為36萬元，但執行檢察官屆時也有權不准被告易科罰金而發監執行。

孫鵬、狄鶯夫妻。（資料照）孫鵬、狄鶯夫妻。（資料照）

孫安佐於2018年3月在美國非法持有槍彈被捕，孫鵬夫妻赴美救子，黃琪見有機可乘，一人分飾二角假冒宋學仁及其秘書Amanda，致電向救兒心切的孫鵬、狄鶯夫婦謊稱，可協助介紹律師幫忙打官司。

同年11月孫安佐被遣返回台後，士林地檢署持續偵辦其槍砲罪，沒有律師資格的黃琪卻自己寫提審書狀，再蓋上郭上維用印，違法行使律師業務，台北地檢署依違反律師法等罪起訴黃、郭2人。

孫鵬、狄鶯夫婦於一審時出庭做證，都說沒見宋學仁和Amanda，只有透過語音對話過，不知是黃琪假扮的，但夫妻都認為郭上維有做到律師應該做的事，自認未被騙。台北地院一審各黃、郭各6月徒刑。

二審高院審酌黃琪正值青壯，不思正途，利用被害人的子女涉及刑事案件，需要法律專業人士協助的機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取信賴後，使被害人陷於錯誤，遂行詐騙，郭上維明知黃琪沒有律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，未親自執行職務，影響委託人權益，有損律師專業證照公信力及司法秩序。

考量2人始終否認犯行，未和解及賠償損失，黃琪有多次詐欺前科，屢屢再犯，犯後飾詞狡辯，視法律制度規章如無物，態度非佳 ，且主導全案，郭上維配合行事，依法判刑。最高法院駁回上訴定讞。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中