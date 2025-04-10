張惠妹唱完鳥巢突「回春」 遭帥男友「出賣」揭驚人發現

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹前幾天剛在北京鳥巢完成兩場「ASMR MAXXX」世界巡迴演唱會，吸引近20粉絲朝聖，在台上她氣勢十足，不過私底下卻有童心的一面，還遭帥氣調酒師男友Sam「出賣」。

張惠妹近期完成鳥巢兩場演出，台上充滿天后氣勢。（聲動娛樂提供）

阿妹男友在社群公開她戴著眼鏡，穿著輕鬆衣服騎小木馬開心搖擺的影片，並寫到：「唱完鳥巢的女孩（張三歲）。」形容騎上小木馬的阿妹開心的模樣宛如3歲小女孩，根本像是驚人「回春」。

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張惠妹開心騎著小木馬。（翻攝自IG）

網友被阿妹影片逗笑，開玩笑說也許下次巡演阿妹可以把小木馬搬上舞台。其實這已不是阿妹男友第一次分享她騎小木馬的畫面，過去也曾po出她在公園開心騎小木馬影片，這次則是在北京巷弄裡騎小木馬，可見阿妹真的很喜歡在小木馬上搖擺的感覺。

阿妹男友形容騎上小木馬的她像個小女孩。（翻攝自IG）

目前阿妹暫時休息，要等5月初再次展開巡演，明年阿妹將迎接出道30年，歌迷敲碗新巡演，經紀人陳鎮川表示：「還在找感覺！」但也透露好消息，可望在今年聽到阿妹的新專輯。

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