正妹星二代怕咬蘋果！極道孫女何以奇驚爆「罹患罕症」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「正妹星二代」歌手何以奇的媽媽是資深歌手鄭琇月，祖父更是鼎鼎大名有著「極道教父」稱號的何戊己，許久未在螢光幕前亮相的她，近日透露自己一直以來都有「蘋果聲音恐懼症」，直言「咬蘋果」的聲音會讓她瞬間起雞皮疙瘩，令許多粉絲在聞訊後都跌破眼鏡。

何以奇自爆患有「蘋果聲音恐懼症」。（組合照，翻攝自IG）

何以奇昨（9日）在 Instagram釋出最新影片詢問「你們也有極度敏感害怕的聲音，講出來卻沒人懂的嗎？」她分享自身罕見的聽覺敏感經驗，坦言自己對於某些日常的聲音極度敏感，尤其是「咬蘋果」、「咬蓮霧」的聲音，甚至光用想的就「整個毛起來！」不過，她也表示在生活中完全沒有遇過有相同症狀的人，因此每當自己說「不要在我旁邊吃蘋果」、「我不吃蘋果」、「我害怕咬蘋果的聲音。」但語畢皆會被他人冷眼相待。

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何以奇深怕有人在旁吃蘋果，光用想的就能全身起雞皮疙瘩。（組合照，翻攝自IG）

事實上，何以奇罹患的是一種被稱為「聲音恐懼症（Misophonia）」的罕見症狀，雖然這項症狀在醫學上仍屬冷門，但越來越多人開始意識到聲音恐懼對生活造成的影響。何以奇選擇大方分享個人經驗，讓粉絲們看見藝人生活中的另一面，也讓大眾更了解這類「聽覺隱疾」。

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