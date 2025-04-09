28歲女星過勞心臟驟停！成植物人「昏迷3月奇蹟甦醒」

肖妍倪因過勞突發心臟驟停，一度成植物人狀態陷入昏迷長達3個月。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕28歲中國女星肖妍倪16歲便出道，一直以來工作態度一向勤奮，然而2021年9月卻突發心臟驟停，送醫急救後陷入昏迷，被診斷為缺血缺氧性腦病，進入植物人狀態，當時一度生死未卜，3個月後奇蹟甦醒，至今仍積極復健治療。沉寂近2年後，肖妍倪才首次公開病情，讓外界震驚又不捨。

肖妍倪當時陷入昏迷長達3個月，甦醒時宛如奇蹟重生，她回憶道：「我感覺做了一個好長好長的夢，夢裡聽見媽媽一直呼喊著我的名字！」長年累積的高壓拍攝生活疑似成為導火線，肖妍倪坦言每天清晨5點起床化妝、6點開拍，直到半夜12點收工，身體早已透支。即便醫生至今無法找出確切病因，她仍懷疑過度勞累是最大主因。

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如今的肖妍倪仍在復健中，從完全無法動彈到能緩慢行走、自行穿衣、洗澡，雖然左手仍難以自由活動，但她始終保持樂觀態度，持續在社群平台分享復健點滴，鼓舞許多網友。她表示未來若康復順利，仍希望能重返片場，「我會通過自己的努力，重返演藝圈，做一顆最閃亮的星！」她以生命力詮釋「永不放棄」的精神，令人動容。

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