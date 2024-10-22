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娛樂 最新消息

張菲擁「上千張鴻海股票」20年堅持不賣 驚人市值驚呆網友

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕鴻海股價近來表現亮眼，「綜藝大哥大」張菲曾在2019年主持鴻海尾牙時透露，自己擁有上千張鴻海股票，從60元就開始買，如今股價飆破200元，報酬恐破上億，超狂市值曝光後，引起網友熱議。

張菲透露今年不會主持鴻海尾牙，僅會象徵性地出席。（資料照）張菲透露今年不會主持鴻海尾牙，僅會象徵性地出席。（資料照）

據《三立新聞網》報導，過去張菲每年都會主持鴻海尾牙，近日張菲被問及起此事，他直言，過去因為準備得非常到位，每每在主持的前一晚都會失眠，今年只會象徵性地出席，並不會擔任主要主持人，「其實我也有他們家股票，所以也是當為他們努力工作」。

事實上，張菲2019年在鴻海尾牙上透露，自己也是股東，從60元的時候就開始買，手上已有上千張鴻海股票。當時鴻海股票一度從120元跌到70元，但張菲堅持不脫手，甚至表示「鴻海可以到150元甚至200元，千萬別亂賣。」由此可見，他的眼光相當精準，鴻海今年5月一路漲到175元。當時還有網友幫忙試算，嚇傻直喊「成本8千萬，現值1億7千萬」，前後賺近1億元。

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