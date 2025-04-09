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娛樂 最新消息

張立東重返老本行當房仲！設目標買第二間房 邀李珠珢來看房

〔記者林欣穎／台北報導〕張立東出道多年靠著綜藝節目磨出一身幽默功力，近期他接下Yahoo全新自製網路節目《王牌住選員》主持棒，協助委託者尋覓理想居所，乍聽有點跳tone，但其實張立東出道前就是房仲，接到邀約時更忍不住自誇「這節目跟我太有緣啦！我以前做過代銷，懂看房的門道，主持這個非我莫屬！」

張立東（右一）最想帶庹宗康談判買房，因為感覺殺價可殺很大。（《王牌住選員》提供）張立東（右一）最想帶庹宗康談判買房，因為感覺殺價可殺很大。（《王牌住選員》提供）

說起房仲時光，張立東滿滿回憶，他透露當時第一個成交的客戶也是職場新人，客戶竟然把買房大事相信同是菜鳥的他，張立東說：「很多年後我這老客戶變成公司的主管，前幾年我去主持一個公司的尾牙，就是他找我去的那個瞬間真的很感動。」

張立東（右一）重操舊業《王牌住選員》幫民眾找房。（《王牌住選員》提供）張立東（右一）重操舊業《王牌住選員》幫民眾找房。（《王牌住選員》提供）

節目中他開玩笑說，買房是為了攻破女生的心房，被問到現在是否有攻破那個女生心房？他大笑回應：「感覺男生有車有房，就是會讓女生覺得可托付比較可靠，但我目前還沒有，不過我有一個新女神李珠珢！如果她來看房我一定全力以赴！」張立東也透露，最近打算物色第二間房，如果有機會要邀請庹宗康陪看房，張立東說:「康哥氣場超強，殺價一定超好用。」至於未來的夢想宅是什麼樣，張立東則許願要《鋼鐵人》東尼史塔克那種無敵海景豪宅。

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