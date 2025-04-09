本土劇女星嫁豪門不擇手段！披鑲鑽婚紗「辣露深V雪乳」

林萱瑜（左起）、邱子芯和游詩璟是羅巧倫在《願望》的閨蜜。（J2 Plus 婚紗攝影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅巧倫在三立八點台劇《願望》中是主角群「四葉草」其中成員，卻是個心機惡女，為求攀上富貴豪門不擇手段，而後改邪歸正，和閨密林萱瑜、游詩璟、邱子芯的感情重歸於好。

羅巧倫為《願望》穿上婚紗，但婚禮戲依舊無法如願。（J2 Plus 婚紗攝影提供）

而羅巧倫與霍正奇是戲裡的CP，網友雖期待看到兩人「世紀婚禮」，但就在羅巧倫和閨密們開心試穿婚紗時，霍正奇正跑去懸崖救想不開劇中弟弟江國賓，卻反被自己的弟弟無情眼睜睜袖手旁觀的看著他摔下懸崖，而在另一端，羅巧倫在戲中心急如焚尋找丈夫霍正奇，恐怕又是一場無法完成的婚禮。

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此外，羅巧倫與霍正奇在《願望》中上演「契約婚姻」，羅巧倫劇中台詞相當大膽，向霍正奇喊話：「想生你的寶寶。」卻遭「鬼王」霍正奇潑冷水，嗆：「請尊重合約」、「不要胡思亂想」，並隨著劇情走向，網友早已猜到霍正奇會出事，台八的觀眾堪稱料事如神。

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