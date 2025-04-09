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吳姍儒好慘 被嗆「很少看到這麼蕭貪女明星」

吳姍儒（左）爆出曾上網轉賣公關品，導致代言一度不保，對此，爸爸吳宗憲回應：「她形象這麼好都還被修理，早點習慣比較好啦！」（資料照，中天提供）吳姍儒（左）爆出曾上網轉賣公關品，導致代言一度不保，對此，爸爸吳宗憲回應：「她形象這麼好都還被修理，早點習慣比較好啦！」（資料照，中天提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒8日傳出過去曾上網轉賣公關品，導致代言一度不保，爸爸吳宗憲被問此事從容回應：「哈哈哈哈，她形象這麼好都還被修理，早點習慣比較好啦！」

據傳，吳姍儒擔任氣泡水機代言人期間，廠商送她最新型號產品，不久後，廠商在交易平台發現有人販售這款氣泡水機，由於這款產品全台僅吳姍儒擁有，業界人士透露，一般藝人收到公關品後，會選擇轉送給工作人員，但吳姍儒卻選擇上網轉賣，作風似乎過於勤儉。

後來廠商原本打算更換代言人，但在吳姍儒積極溝通下最終決定續約，而吳姍儒也成功保住代言合約，危機處理能力不錯。

相關新聞：不甩吳宗憲喊話「適可而止」 陳沂猛酸：酒駕外遇逃漏稅天王

不過向來說話麻辣的網紅陳沂，則在臉書發文嘲諷吳姍儒：「很少看到這麼蕭貪（台語，指貪便宜）的女明星欸。」陳沂說，公關品如果太多，藝人通常都會送人，或是舉辦慈善二手拍，讓東西物盡其用。

陳沂接著猛虧吳姍儒：「小網紅或小咖藝人可能連這種錢都需要貪，但妳堂堂酒駕外遇掏空公司逃漏稅天王吳宗憲的女兒，做這種事格局實在有夠低，而且轉賣最新型號還有一個大問題！就是妳根本沒用過啊，怎麼還敢代言跟消費者說妳很喜歡？」

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