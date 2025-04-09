30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神

楊紫在《長相思》飾演西炎王姬小夭。（緯來戲劇台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅主演的《長相思》，播出後造成話題量爆表的現象級神劇，也讓劇中男主角們人氣飆漲；32歲的楊紫說這算是她第一次自己決定演出的戲，當初看劇本時，就執意說「我要演這部戲」，楊紫回想起來覺得有點「賭」的成分在，還好播出後觀眾熱烈迴響，也讓她對自己選戲更有信心，不僅創造自己的高峰，連帶「旺夫」，劇中深愛她的男主角們也因為搭檔演出此劇全都躋升男神。

楊紫（左）與檀健次在《長相思》的愛情戲讓人憐惜。（緯來戲劇台提供）



楊紫說在看《長相思》劇本時，算是她自己做決定說要演的一次，如果播不好，她會很傷心，還好播出以後反應熱烈，也創下許多話題，讓她對自己信心十足，未來看劇本時可以聆聽自己的想法。剛開始播出時，楊紫其實也很擔心，她很怕觀眾看兩集就不看了，還好觀眾的回饋都很正向，甚至還有人說楊紫進步了，讓她大受感動，給了她很大的鼓勵與肯定。

請繼續往下閱讀...

楊紫與鄧為在《長相思》有不少精彩對手戲。（緯來戲劇台提供）



楊紫劇中與張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅都有感情線，她分析，張晚意的「瑲玹」是權力第一，即使他很愛她，但她可能不是小夭的首選；檀健次的「相柳」是事業型，立場又跟小夭不同，即便再惺惺相惜也很難走在一起；鄧為的「塗山璟」是很適合過日子的，但他又太聽家裡人的話。

楊紫（左）在《長相思》和鄧為有感情戲。（緯來戲劇台提供）



如果讓她選的話，她認為王弘毅飾演的「赤水豐隆」還挺有意思的，陽光可愛大男孩，跟他相處還挺開心的。楊紫說自己接戲從來沒有說一定要演什麼，如果劇本打動她，跟以前不一樣，她就會接；她從來不定義自己的戲是古裝偶像劇、現代偶像劇，也不設限題材類型，只要劇本好，30歲以後的她想脫離舒適圈，演一些不同於以往的角色。《長相思》將於11日起在緯來戲劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法