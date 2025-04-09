晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神

30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神楊紫在《長相思》飾演西炎王姬小夭。（緯來戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅主演的《長相思》，播出後造成話題量爆表的現象級神劇，也讓劇中男主角們人氣飆漲；32歲的楊紫說這算是她第一次自己決定演出的戲，當初看劇本時，就執意說「我要演這部戲」，楊紫回想起來覺得有點「賭」的成分在，還好播出後觀眾熱烈迴響，也讓她對自己選戲更有信心，不僅創造自己的高峰，連帶「旺夫」，劇中深愛她的男主角們也因為搭檔演出此劇全都躋升男神。

30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神楊紫（左）與檀健次在《長相思》的愛情戲讓人憐惜。（緯來戲劇台提供）

楊紫說在看《長相思》劇本時，算是她自己做決定說要演的一次，如果播不好，她會很傷心，還好播出以後反應熱烈，也創下許多話題，讓她對自己信心十足，未來看劇本時可以聆聽自己的想法。剛開始播出時，楊紫其實也很擔心，她很怕觀眾看兩集就不看了，還好觀眾的回饋都很正向，甚至還有人說楊紫進步了，讓她大受感動，給了她很大的鼓勵與肯定。

30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神楊紫與鄧為在《長相思》有不少精彩對手戲。（緯來戲劇台提供）

楊紫劇中與張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅都有感情線，她分析，張晚意的「瑲玹」是權力第一，即使他很愛她，但她可能不是小夭的首選；檀健次的「相柳」是事業型，立場又跟小夭不同，即便再惺惺相惜也很難走在一起；鄧為的「塗山璟」是很適合過日子的，但他又太聽家裡人的話。

30歲楊紫主動要了「第一次」 驚喜旺夫體質：男星全躋升男神楊紫（左）在《長相思》和鄧為有感情戲。（緯來戲劇台提供）

如果讓她選的話，她認為王弘毅飾演的「赤水豐隆」還挺有意思的，陽光可愛大男孩，跟他相處還挺開心的。楊紫說自己接戲從來沒有說一定要演什麼，如果劇本打動她，跟以前不一樣，她就會接；她從來不定義自己的戲是古裝偶像劇、現代偶像劇，也不設限題材類型，只要劇本好，30歲以後的她想脫離舒適圈，演一些不同於以往的角色。《長相思》將於11日起在緯來戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中