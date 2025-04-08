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柏霖豁出去！德國柏林街頭獨自起舞 路人全都回頭

柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕相隔兩年，柏霖PoLin終於要在6月推出全新創作專輯《允許萬物破碎》，序曲〈沒能夠愛〉是他第一首創作的歌曲，他為歌曲編排充滿詩意的舞蹈，並在柏林街頭拍攝獨自起舞的影片，柏霖在歐洲的城市氛圍中，展現出孤獨又美麗的張力。

柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）

〈沒能夠愛〉是柏霖30歲的轉身之作，歌曲中的雨聲是取樣自柏霖家鄉宜蘭的真實雨聲，融合福音、靈魂樂和鋼琴的樂音，鋪陳出一座靜默卻深沈的聲音空間。柏霖說：「〈沒能夠愛〉是專輯的序曲，也是破碎的起點。」

柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）柏霖遠赴德國柏林拍攝主視覺。（索尼提供）

柏林是一座見證破碎的城市，柏霖的音樂也來自夢想的破碎、現實的重壓、掙扎後的重生，在柏林的街頭拍攝獨舞畫面時，他展現紮實的現代舞者功力，親自編舞詮釋，導演以iPhone一鏡到底的方式全面捕捉他的動作、情緒和眼神，優美的舞姿更是吸引許多當地人遠遠駐足欣賞，甚至從後方經過時也忍不住回頭。

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