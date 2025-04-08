鹿希派被預言「意外懷孕結婚」 笑曝憲哥金句神回應

鹿希派被預言會意外懷孕結婚。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》將於明（9日）晚9點播出「不平靜的演藝圈，小心！下一個出事的就是你」單元，詹惟中透過紫微斗數預測鹿希派的運勢，指出鹿希派在24到33歲期間學習能力與財富將大幅提升，且33歲前子女宮旺盛，有機會因「意外懷孕」結婚。

詹惟中透過紫微斗數預測鹿希派的運勢。（中天提供）

詹惟中笑說：「雖然他可能不想結，但他有好的配偶，老婆漂亮、可愛又有才華，兩人會白頭偕老。」鹿希派聽後也笑回：「意外懷孕我覺得還好，因為憲哥說過『爸爸做過的事你都可以做』，所以這點他OK。」

請繼續往下閱讀...

艾菲爾建議鹿希派盡快結婚定下來。（中天提供）

不過比起婚姻話題，鹿希派更關心自己經營的牛肉麵事業是否有機會拓展海外，命理老師艾菲爾給予建議：「你是一個先成家後立業的人，如果想有更好的發展，最好盡快結婚、穩定下來，這樣才能全力專注在事業上。」他也語重心長提醒：「雖然你現在事業已有成績，但也要思考，這究竟是靠自己的努力，還是來自父親的光環。」

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法