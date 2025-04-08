「真」高年級資優生！81歲影帝勞勃狄尼洛獲頒坎城影展「榮譽金棕櫚」

81歲影帝勞勃狄尼洛獲頒坎城影展「榮譽金棕櫚」。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於台灣時間7日宣布，將頒發象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚」給81歲資深影帝勞勃狄尼洛，表彰其演藝生涯的卓越貢獻。狄尼洛在聲明中表示：「我對坎城影展有非常深厚的感情，尤其在這個世界充滿分裂的時刻，坎城讓我們重新聚在一起-電影創作者、影迷與朋友們，這就像回家一樣。」

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勞勃和坎城影展頗有淵源，1976年他主演、金獎大導馬丁史柯西斯執導的《計程車司機》獲得金棕櫚大獎，1984年主演的《教會》再度拿下金棕櫚，也曾出任2011年第64屆坎城影展主競賽評審團主席。

演技收放自如的勞勃狄尼洛也曾以1975年《教父II》年輕的維托柯里昂一角獲得奧斯卡最佳男配角，1981年再以《蠻牛》拿下奧斯卡影帝，近年也持續以《高年級實習生》、《愛爾蘭人》、《花月殺手》等片持續擄獲不同世代影迷的心。

本屆坎城影展將於5月13日開幕，勞勃狄尼洛除了將於開幕典禮上獲頒榮譽金棕櫚獎，隔天也將於德布西劇院舉行大師講座，與影展觀眾面對面交流，讓全球影迷見證這位傳奇巨星的榮耀時刻。

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