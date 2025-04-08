晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳美籍老公被爆是「某董事長媽媽的司機」 經紀人急回應

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳2年前經歷了假包風波後，業配與代言邀約似乎大幅減少，今爆出某生技公司因為她的負面形象，決定增加代言費用，選擇了小禎來代言；此外還有傳聞指出她曾宣稱在泰國置產，但實際上並未購房；更有消息指出，她在美國長大的老公竟是某位董事長母親的司機，且目前處於待業狀態。針對這三項傳聞，王思佳的經紀人也發表了聲明予以澄清。

王思佳。（資料照；記者林欣穎攝）王思佳。（資料照；記者林欣穎攝）

關於泰國的資產一事，經紀人表示王思佳確實在當地有置產，並且已成功獲利了結。他強調：「有賺就會把它賣掉，這是正常的投資策略。」至於王思佳丈夫的職業，經紀人指出：「思佳的先生並非藝人，從事什麼職業不需要向社會大眾交代，請大家尊重這一點。」

對於所謂「代言被搶走」的傳聞，經紀人澄清道：「我們並未接到任何來自該生技公司希望洽談思佳代言的聯繫，這應該純屬無根之談。如果真的有這樣的機會，歡迎廠商直接聯絡我們，我們會非常樂意進一步洽談合作。」

經紀人也以過來人的身份分享了自己的看法：「工作本來就有競爭，有人拿到機會我們祝福；如果我們沒有拿到，就繼續努力、持續進步。這不需要比較，也不必與其他藝人做對比。」最後，他也透露了王思佳的近況：「目前思佳的行程相當緊湊，月底還有兩場新的代言記者會，請大家拭目以待，感謝大家的關心與支持！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中