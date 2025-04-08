王思佳美籍老公被爆是「某董事長媽媽的司機」 經紀人急回應

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳2年前經歷了假包風波後，業配與代言邀約似乎大幅減少，今爆出某生技公司因為她的負面形象，決定增加代言費用，選擇了小禎來代言；此外還有傳聞指出她曾宣稱在泰國置產，但實際上並未購房；更有消息指出，她在美國長大的老公竟是某位董事長母親的司機，且目前處於待業狀態。針對這三項傳聞，王思佳的經紀人也發表了聲明予以澄清。

王思佳。（資料照；記者林欣穎攝）

關於泰國的資產一事，經紀人表示王思佳確實在當地有置產，並且已成功獲利了結。他強調：「有賺就會把它賣掉，這是正常的投資策略。」至於王思佳丈夫的職業，經紀人指出：「思佳的先生並非藝人，從事什麼職業不需要向社會大眾交代，請大家尊重這一點。」

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對於所謂「代言被搶走」的傳聞，經紀人澄清道：「我們並未接到任何來自該生技公司希望洽談思佳代言的聯繫，這應該純屬無根之談。如果真的有這樣的機會，歡迎廠商直接聯絡我們，我們會非常樂意進一步洽談合作。」

經紀人也以過來人的身份分享了自己的看法：「工作本來就有競爭，有人拿到機會我們祝福；如果我們沒有拿到，就繼續努力、持續進步。這不需要比較，也不必與其他藝人做對比。」最後，他也透露了王思佳的近況：「目前思佳的行程相當緊湊，月底還有兩場新的代言記者會，請大家拭目以待，感謝大家的關心與支持！」

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