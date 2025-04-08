謝忻吃到發霉長白毛水果乾....賣家冷回1句話她氣炸

謝忻吃到發霉長白毛的水果乾。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻經常透過社群與粉絲分享生活，昨（7）日她透露，自己開了一包新買的無花果乾，沒想到一咬下去竟然發現果乾內部發霉、長白毛，跟賣家反應後他們也沒有想退款或是賠償，令謝忻相當傻眼。

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謝忻無奈表示，「我吃了發霉長毛的無花果，真是謝了」。（翻攝自IG）

謝忻在IG限時曬出發霉的無花果乾照片，無奈表示，「我吃了發霉長毛的無花果，真是謝了」，謝忻同時也在Threads發出向賣家反映後的回應，只見對方隻字未提賠償或退貨，僅冷回：「不好意思，我們進貨無法一一切開檢查，您購買食用前需要自行檢視再食用」。

謝忻向賣家反映後，對方隻字未提賠償或退貨。（翻攝自Threads）

面對賣家超級不負責任的態度，謝忻只能無奈自嘲表示，「對不起是我的錯，我沒有自行檢查。拿到之後就打開來吃，是我的錯，我還有買一包南瓜子，我在吃每一顆南瓜子之前會用剪刀把它剪開看看有沒有壞掉再吃。」

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