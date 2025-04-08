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娛樂 最新消息

宥勝回歸對猥褻輕描淡寫 二度傷害被害者

宥勝宣布將重啟頻道。（翻攝自臉書）宥勝宣布將重啟頻道。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝2023年6月被爆曾對公司女員工襲胸、強吻，接連有3女子發聲控訴也是受害者，從此工作停擺，他遭依強制猥褻起訴，二審被判處8個月刑期，緩刑5年、須向公庫支付200萬元，另外還要到指定機構完成被害人處遇治療計畫。相隔22個月，昨在個人社群媒體拍影片，宣告「重啟頻道，重新出發」。

網紅DK隨即發文痛斥宥勝對猥褻行為輕描淡寫，指他曾在案發後試圖操作證人，對案件中的被害人造成二度傷害，DK不滿表示：「既然他選擇輕輕帶過，那我就來幫大家讀一遍判決書。」

DK昨在Threads表示，宥勝重啟YouTube頻道並發布20分鐘影片，卻只花不到1分鐘帶過案件，對做出猥褻行為輕描淡寫，案發後試圖影響判決、操作證人、對被害人造成二度傷害等事情，也都選擇輕輕帶過，「大家自己判斷，王宥勝是不是準備好回到自媒體了？」

宥勝陷入性騷醜聞近2年，2月他到台北地檢署，據了解，宥勝未湊足錢，因此尚未履行緩刑條件，但法院裁定中，緩刑條件的履行期限為兩年，檢察官告知他必須在兩年內完成，否則將撤銷緩刑，必須入獄服刑。

隨著官司結束，醞釀月餘，宥勝昨在YouTube頻道上傳新片，影片中他身穿白色襯衫，隻身對著鏡頭談話，吐露了在受到法院制裁後，這一路以來的心聲，坦言已經很久沒有拍影片，但因為某些因素，打算重啟頻道。

宥勝表示，「過去這段時間，因為我曾經做過很不好的事，所以我受到司法的審判，也受到法律的制裁。關於這件事，我想要很真誠的分享，就是…如果犯了法，就應該要努力負責、努力面對；而犯了錯，最重要的事只有真心懺悔、努力改過、永遠不要再犯，我想沒有什麼事比這個更重要，所以我非常感謝法官給我機會，讓我重新悔改」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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