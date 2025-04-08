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娛樂 最新消息

無視全球股災！川普愜意打球4天 CNN美女主播「脫口譙爆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國總統川普2日宣佈的對等關稅政策重創全球股市，更衝擊台股昨（7日）開盤暴跌近2100點、跌幅9.8%，造成台灣股市一片綠油油。對此，川普卻從容不迫、泰然自若打著高爾夫球，此舉不僅激怒全球股民的不滿情緒，就連CNN的美女主播迪恩（Jessica Dean）也連日脫口痛譙「總統似乎並不擔心，過去4天，他一直在佛羅里達打高爾夫球！」

CNN主播迪恩不滿川普無視全球股災，連日愜意在佛羅里達悠哉打小白球。（組合照，翻攝自CNN、美聯社）CNN主播迪恩不滿川普無視全球股災，連日愜意在佛羅里達悠哉打小白球。（組合照，翻攝自CNN、美聯社）

川普日前宣布對台課徵32％對等關稅，利空衝擊台股7日開盤暴跌近2100點、跌幅9.8%，創下史上最大跌點與跌幅，關稅戰引發全球金融市場劇烈震盪，CNN恐懼及貪婪指數已來到極度恐慌，隨時有跌深反彈機會。不過，川普老神在在的態度不但引爆全世界股民民怨，就連CNN女主播迪恩於紐約時間5日播報新聞時也順帶調侃「儘管股市暴跌、全球經濟步履蹣跚，美國企業界更因一系列激進的新關稅而沸騰，但總統川普卻連3天在佛羅裡達的高爾夫球場度過週末！」

不僅如此，翌日面對川普依舊愜意打著小白球，迪恩播報新聞時甚至直接面露不悅，表示美國即將進入又一個充滿不確定性的一周，「總統川普的下一輪關稅將於週三生效，這次針對的是 60 個國家，關稅甚至高於週六對180多個國家徵收的10%關稅。」講到激動之處，迪恩更在鏡頭前怒譙「現在，不斷升級的貿易戰導致全球經濟崩潰，但總統川普似乎並不擔心，過去4天，他一直在佛羅里達打高爾夫球！」不滿情緒溢於言表。

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